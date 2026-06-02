[급등수사본부] 간섭 없이 전파를 전달하는 필터 개발 '케이엠더블유' vs 메모리 반도체 설계 기업 '제주반도체'

정은서 앵커와 임광빈, 권해영 MTNW 어드바이저가 출연한 '급등수사본부'에서 임광빈 어드바이저는 케이엠더블유를 추천했다. 케이엠더블유는 간섭 없이 전파를 전달하는 필터를 개발했으며, 6G 안테나당 필터 수요 증가와 고주파 영역 확대에 따른 안테나 수요 증가의 수혜를 받을 것으로 전망했다. 권해영 어드바이저는 메모리 반도체 설계 기업인 제주반도체를 추천하며 1분기 어닝 서프라이즈와 폭발적인 영업이익 증가를 언급했다.

▶ 진행 - 정은서 앵커

▶ 출연 - 임광빈 MTNW 어드바이저

권해영 MTNW 어드바이저

▶▶▶ 급등주 CSI

▶ 임광빈 추천주 - 케이엠더블유(35,000원 ▲2,300 +7.03%)(032500)

- 간섭 없이 전파를 전달하는 필터 개발

- 6G 안테나당 필터 64개 필요… 5G 2배

- 고주파 영역 확대… 안테나 수요 증가 수혜

- 목표가 50,000원 손절가 28,000원

▶▶▶ 급등주 프로파일링

▶ 권해영 추천주 - 제주반도체(101,000원 ▲2,500 +2.54%)(080220)

- 메모리 반도체 설계 기업

- 1Q 어닝 서프라이즈… 폭발적 영업이익 증가

- 목표가 140,000원 손절가 80,000원

생방송 '급등수사본부'는 월~목 6시에 방송됩니다.

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