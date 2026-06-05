은행株 장초반 강세…홍콩ELS 과징금 대폭 감소에 '훈풍'

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은행의 불완전 판매로 수조원대까지 거론됐던 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 과징금이 6000억원으로 줄어들 것으로 예상되면서 관련 종목들이 장초반 일제히 강세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면 5일 오전 9시 14분 현재 제주은행(11,170원 ▲1,170 +11.7%)은 전일 대비 1830원(18.30%) 오른 1만1830원에 거래되고 있다.

이어 신한지주(106,600원 ▲6,500 +6.49%) 8%대, KB금융(169,300원 ▲5,100 +3.11%) 5%대, 우리금융지주(31,000원 ▲600 +1.97%)와 JB금융지주(25,500원 ▼350 -1.35%) 5%대, BNK금융지주(17,240원 ▼30 -0.17%)와 하나금융지주(122,500원 ▲1,900 +1.58%) 4%대, iM금융지주(17,590원 ▼40 -0.23%)와 기업은행(20,475원 ▼25 -0.12%) 3%대 등으로 각각 강세를 나타내고 있다.

전일 금융감독원은 홍콩H지수 ELS 불완전판매와 관련해 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일 등 5개 시중은행에 부과할 과징금을 6000억원 수준이라고 밝혔다. 4조원 수준으로 거론됐던 과징금 수준이 85% 이상 낮아지면서 은행권 증시 전반에 긍정적인 영향이 미친 것으로 해석된다.

은행의 소명과 금융소비자보호법 시행 초기인 점을 감안해 제재 수위가 대폭 낮아진 것으로 업계는 보고 있다. 금감원의 제재심 결과는 향후 금융위원회의 의결을 거쳐 최종 확정된다.