아이엘, 휴머노이드 운영 데이터 43만건 돌파…'피지컬AI 데이터 플랫폼' 기업으로 변신

아이엘(7,410원 ▼160 -2.11%)은 휴머노이드 '아이엘봇(ILBOT)' 운영을 통해 누적 운영시간 2389시간, 운영 데이터 43만7403건을 확보했다고 5일 밝혔다.

이번 데이터는 실제 산업 현장에서 휴머노이드를 운영하며 축적된 데이터로 작업 수행, 이동 경로, 배터리 충·방전, 장애 대응 및 복구 데이터 등을 포함한다. 세부적으로는 △작업 수행과 이동경로 21만432건 △배터리 충·방전 데이터 1만4352건 △장애·복구 데이터 2187건 등이다. 회사는 이를 기반으로 작업 예측 알고리즘, 자율 이동 경로 최적화, 에너지 효율 개선, 장애 대응 자동화 등 휴머노이드 운영 AI(인공지능) 기술 고도화를 추진하고 있다.

최근 글로벌 AI 산업은 생성형 AI를 넘어 실제 물리 환경에서 스스로 판단하고 행동하는 피지컬AI(Physical AI) 시대로 빠르게 전환되고 있다. 피지컬AI 시장에서는 실제 산업 현장에서 반복적으로 축적되는 운영 데이터가 핵심 경쟁력으로 평가받는다. 동일한 하드웨어를 사용하더라도 어떤 데이터를 얼마나 확보하고 학습시키느냐에 따라 작업 정확도와 생산성, 자율성 수준이 크게 달라지기 때문이다.

아이엘은 현재 제조 현장을 중심으로 휴머노이드 운영 범위를 지속 확대하고 있으며, 연내 누적 데이터 규모를 500만건 이상으로 확대할 계획이다. 확보된 데이터는 작업 수행 능력 향상뿐 아니라 자율 이동, 에너지 관리, 작업 성공률 개선, 장애 예측 및 대응 기술 고도화에 활용되고 있으며, 향후 산업별 맞춤형 피지컬AI 모델 개발에도 적용될 예정이다.

최근 아이엘은 휴머노이드 초도 공급 계약 체결에 이어 약 170억원 규모의 전략적 투자 유치에도 성공했다. 회사는 확보한 자금을 휴머노이드 공급 확대와 데이터 확보 인프라 구축, AI 기반 운영 플랫폼 고도화에 집중 투자할 계획이다.

아이엘 관계자는 "피지컬AI 시대에는 로봇 하드웨어 자체보다 실제 산업 현장에서 축적되는 데이터가 장기 경쟁력을 결정하는 핵심 자산"이라며 "데이터 주도권 확보를 통해 미래 피지컬AI 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

한편 아이엘봇은 글로벌 휴머노이드 선두 기업인 중국 애지봇(AgiBot)과의 한국 독점 공급 파트너십 및 기술 협력을 기반으로 개발됐다.