[더벨]아이티센그룹, 실전형 통합 아키텍처 공개

아이티센그룹이 각 계열사의 IT 아키텍처와 소프트웨어 엔지니어링 역량을 결집한 엔터프라이즈 AI 풀스택 솔루션을 선보였다. 아이티센그룹은 6월 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 스마트테크 코리아 2026(STK 2026)에 참가하여 AI 거버넌스 및 인프라 생존력 아키텍처를 소개했다. 이번 행사에서 아이티센씨티에스, 아이티센클로잇, 씨플랫폼 등 주요 계열사들의 핵심 기술 역량을 결집한 실전형 통합 아키텍처를 공개했다.

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아이티센그룹이 각 계열사의 IT 아키텍처, 소프트웨어 엔지니어링 역량을 하나로 결집한 ‘엔터프라이즈 AI 풀스택 솔루션’을 선보인다.

아이티센그룹은 오는 6월 10일부터 12일까지 사흘간 서울 코엑스(COEX)에서 개최되는 국내 최대 기술 전시회 ‘스마트테크 코리아 2026(STK 2026)’에 참가해 AI 거버넌스, 인프라 생존력 아키텍처를 소개한다고 5일 밝혔다.

아이티센그룹은 이번 행사에서 아이티센씨티에스, 아이티센클로잇, 씨플랫폼 등 주요 계열사들의 핵심 기술 역량을 결집해 현장을 찾는 업계 관계자, 비즈니스 리더들이 직접 진단할 수 있는 실전형 통합 아키텍처를 공개한다.

아이티센클로잇은 엔터프라이즈 멀티 AI 에이전트 관리 플랫폼 ‘에이전트고 2026(AgentGo 2026)’를 공개한다. 강력한 거버넌스 대시보드를 기반으로 무분별한 자원 낭비를 차단하고 데이터 유출 리스크를 원천 통제하는 기술력을 현장에서 직접 시연한다.

씨플랫폼은 오픈소스 기반의 엔터프라이즈 데이터 플랫폼인 ‘EDB 포스트그레스 AI(EDB Postgres AI)’를 공개한다. 데이터 이동 없이 실시간 트랜잭션(OLTP)과 AI 분석(OLAP)을 단일 엔진으로 처리하는 고성능 하이브리드 아키텍처를 구현함으로써 기업은 온프레미스 기반의 안전한 소버린 AI 환경을 구축할 수 있다.

아이티센씨티에스는 고성능 AI 워크로드에 최적화된 아키텍처 설계부터 대규모 데이터 처리를 위한 고속 연산 환경 구축까지 AI 인프라의 전 과정을 유기적으로 조율할 뿐만 아니라 온프레미스, 멀티 클라우드, 고성능 컴퓨팅(HPC) 자원을 하나로 통합하고 인프라 운영 오버헤드를 최소화해 기업이 AI 비즈니스 가치 창출에 집중하도록 지원한다.

아이티센그룹 관계자는 “이번 행사는 아이티센그룹 각 계열사의 기술 역량이 어떻게 기업의 기술 부채를 해결하면서 가장 안전하고 효율적인 AI 실행 경로를 제공하는지 확인하는 자리가 될 것”이라고 강조했다.