웨딩드레스 투어, 방안에서 '딸깍'..."AI 스타일링에 지갑 열렸다"

[MT리포트 - 패션AI의 명암] ①AI로 거래액 56% 증가…개인화 추천이 대세
'온라인 입어보기'가 패션계에 실적으로 이어졌다. 옷이 실제 어울리는지 확인한 소비자들이 망설임 없이 옷을 구매하면서 거래액이 56% 증가하는 등 성과가 큰 것으로 나타났다.
10일 패션 업계에 따르면 AI스타일링이 매출 증가와 상품 클릭률(CTR) 상승을 이끌었다. 개인화 추천을 도입한 무신사와 가상 피팅 서비스를 제공하는 에이블리가 대표적이다.
무신사의 경우 지난해 하반기(7~12월) AI 개인 추천판을 통한 거래액(GMV)이 전년 동기 대비 56.4% 증가했다. 개인화 추천이 처음 도입된 2024년 하반기와 비교하면 약 1.56배 성장했다. 무신사는 개인화 추천을 매출 성장의 핵심 동력으로 본다.
개인화 추천 효과는 상품 클릭률(CTR)에서도 명확히 드러났다. 지난해 9월 개인화 추천 상품의 CTR은 전년동월 대비 70% 이상 급등한 반면 비개인화 추천 상품의 CTR은 같은 기간 소폭 하락했다.
무신사는 2024년 9월부터 추천판 내 개인화 AI 모델을 본격 도입했다. 이용자 개개인의 취향과 행동 데이터를 정밀 분석해 최적의 상품을 제안하는 방식이다. 현재 추천판은 △나의 관심 상품 기반 추천 △내 취향 맞춤 추천 아이템 △눈여겨본 상품과 비슷한 아이템 등 고도화된 추천 모델을 운영 중이다.
에이블리도 AI 도입 효과를 톡톡히 보고 있다. 에이블리가 자체 개발해 운영하는 'AI 옷입기'는 올해 1분기 기준 콘텐츠 생성 횟수가 전분기 대비 20% 증가했다. 이용자 수와 매출도 각각 11%씩 증가했다. 올해 3월 콘텐츠 생성 횟수는 서비스 출시 직후인 지난해 7월 대비 약 24배, 이용자 수는 약 22배 증가했다.
AI 옷입기는 '아이돌 무대의상', '웨딩드레스', '빈티지룩', '하이틴룩' 등 다양한 패션을 가상으로 시착해볼 수 있는 서비스다. 원하는 스타일을 선택한 뒤 사진을 등록하면 얼굴과 배경을 기반으로 여러 스타일을 자연스럽게 적용해볼 수 있다.
최근 커머스 사업을 강화하는 네이버(NAVER(203,500원 ▼9,500 -4.46%))도 네이버플러스 스토어 앱 내 큐레이션 공간에서 AI를 기반으로 개인화 추천 콘텐츠를 제공한다. 올해 1분기 네이버 쇼핑이 포함된 서비스 매출은 전년 동기 대비 35.6% 증가했다.
독자들의 PICK!
패션 업계 관계자는 "온오프라인에서 수집한 구매 데이터를 AI에 학습시켜 활용하는 패션업체들이 최근 많아졌다"며 "이제 단순히 인기있고 유명한 제품을 권해주는 게 아니라 개인에게 맞춤형으로 추천해 구매 전환율을 높이는 시대"라고 말했다.