산업계 수요 반영한 위성영상 AI 학습 자료, 올해 개방

아리랑 7호(다목적실용위성 7호)로 촬영한 롯데타워 /사진=우주항공청

우주항공청이 국내 위성영상 및 AI 관련 기업의 의견을 반영한 각종 위성영상 AI 학습자료를 올해 공개한다.

우주청은 15일 대전컨벤션센터에서 '위성영상 빅데이터 AI 학습 자료 활용 산업체 간담회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

우주청과 한국항공우주연구원은 이날 위성영상 AI 학습자료 활용 기업을 대상으로 자료 공개 현황을 공유하고 산업계의 수요 및 애로사항을 청취할 계획이다.

이 자리에서 수렴한 산업계 의견은 올해 개방 예정인 위성영상 AI 학습자료의 제작 및 제공 방식에 반영한다.

현재까지 우주청과 항우연이 공개한 위성영상 AI 학습자료는 약 93만건에 이른다. 2023년과 2024년에 공개한 63만건은 객체 탐지, 건물 분할, 도로 추출, 구름 탐지, 토지피복 분류 등에 활용할 수 있는 영상이다. 지난해와 올해 초 공개한 30만건은 해양·빙하 모니터링 및 시계열 토지피복 변화 탐지 분야다.

공개된 위성영상 AI 학습자료는 국가연구데이터플랫폼에서 확인할 수 있다.

노경원 우주청 차장은 "다목적실용위성과 차세대중형위성의 위성 데이터 개방을 적극적으로 추진할 것"이라며 "간담회를 통해 수렴한 산업계 수요와 현장 의견을 정책에 반영하겠다"고 했다.