한화에어로 "누리호 5호 단 조립, 70~90% 완료"

나로우주센터 우주과학관 로켓광장에 우리나라에서 개발된 1단형 고체추진 로켓 KSR-Ⅰ, 2단형 고체추진로켓 KSR-Ⅱ, 액체추진 과학로켓 KSR-Ⅲ, 우주발사체 KSLV-Ⅰ(나로호)의 실물크기 로켓 모형 뒤로 별의 일주운동 궤적이 보이는 모습. (별의 일주운동 궤적은 30초로 2시간 촬영 후 각각의 사진 레이어 합성) /사진=뉴시스

누리호 제작을 주관하는 민간 체계종합기업 한화에어로스페이스(1,216,000원 ▼90,000 -6.89%)가 올해 3분기 발사 예정인 '한국형 발사체' 누리호 5호의 단 조립을 대부분 완료했다고 밝혔다.

한화에어로스페이스는 14일 우주항공청이 개최한 제5차 우주항공 SOS 간담회에서 이처럼 밝혔다.

경남 창원 소재 한화에어로스페이스 제1사업장에서 열린 이번 간담회는 누리호 발사에 참여하는 산업체의 현장 의견을 청취하고 우주수송산업의 경쟁력 강화 방안을 논의하기 위해 열렸다. 한화에어로스페이스를 비롯해 KAI(한국항공우주산업), 두원중공업, 비츠로넥스텍(16,000원 ▼850 -5.04%), 스페이스프로, 에스앤케이항공, 유콘시스템, 하이록코리아(38,550원 ▼950 -2.41%), 단암시스템즈, 하이즈복합재, 한양이엔지(30,450원 ▼3,150 -9.38%) 등 11개 업체가 참석했다.

누리호 5차 발사를 주도하는 한화에어로스페이스에 따르면 현재 누리호 5호기 단 조립은 70~90% 완료된 상태다. 누리호 발사는 올해 3분기 예정돼 있다. 누리호 5호기에는 초소형 군집위성 5기와 부탑재위성 10기가 실린다.

산업계는 간담회에서 "안정적인 발사 기회를 확보하는 것이 발사체 산업 활성화의 핵심 요소"라며 "지속적인 발사 수요 창출과 민관 협력 강화를 통한 경쟁력 있는 상업 발사 서비스 체계를 구축하는 것이 필요하다"고 강조했다.

오태석 우주청장은 "실효성 있는 정책을 마련해 민간 역량이 마음껏 발휘될 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"며 "누리호 후속 발사를 위해 기업들도 선제적 투자에 나서 달라"고 했다.