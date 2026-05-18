"오늘 오후 2시 카톡 대기!" 블루 아카이브, 4500명 한정 코스프레 러닝 티켓팅 시작

넥슨이 서브컬처 게임 '블루 아카이브'의 서비스 4.5주년을 기념해 기부 러닝 이벤트 '키보토스 런 2026'을 6월14일 개최한다고 18일 밝혔다.

키보토스 런 2026은 블루 아카이브 서비스 4.5주년을 기념한 오프라인 행사로 경기 하남 미사경정공원에서 진행된다. 이번 행사는 총 4500명의 참가자를 모집해 5㎞ 코스로 운영되며 블루 아카이브 IP로 꾸며진 공간에서 부담 없이 참여할 수 있다.

이와 함께 블루 아카이브 IP를 활용한 다양한 현장 프로그램도 마련된다. 러닝 콘셉트의 캐릭터 포토존을 비롯해 굿즈 부스, 코스프레 이벤트, DJ 공연 등 다채로운 즐길 거리를 운영하며 '페로로', '모모프렌즈' 등 게임 속 캐릭터를 활용한 공간 연출로 축제 분위기를 더할 예정이다.

참가권은 이날 오후 2시부터 카카오톡 선물하기를 통해 구매할 수 있다. 참가자 전원에게 기념 티셔츠, 스트링백, 헤어밴드, 스포츠타월 등 다양한 기념품을 제공하며 완주 시 키보토스 런 기념 메달과 함께 갤럭시 스토어 쿠폰 등 완주 기념품을 증정해 특별한 경험을 선사할 계획이다.

이 밖에도 6월4일 오후 2시부터 키보토스 런 MD 기획전도 진행한다. 티켓 예매자는 카카오톡 선물하기를 통해 '러닝 재킷', '아크릴 디오라마', '리커버리 패키지' 등 다양한 한정 MD 굿즈를 만나볼 수 있으며 굿즈는 현장에서 수령할 수 있다.

블루 아카이브의 오프라인 러닝 이벤트 키보토스 런 2026에 관한 자세한 내용은 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

김용하 총괄 PD는 "게이머들과 함께 건강하게 즐길 수 있는 추억을 만들고자 이번 행사를 준비했다"며 "러닝과 다양한 현장 프로그램을 통해 '블루 아카이브'만의 축제 분위기를 마음껏 즐기길 바란다"고 말했다.