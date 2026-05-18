스타벅스, '모닝세트' 구매 고객수 40%↑…"메뉴 구성 다양화"

스타벅스 모닝세트 예시. /사진제공=스타벅스코리아

스타벅스 코리아가 '모닝 세트' 판매 호조에 힘입어 대상 음료 라인업을 확대하고 아침 식사 수요 공략에 나선다고 18일 밝혔다.

올해 1~4월 기준 스타벅스의 모닝 세트 구매 고객 수는 지난해 동기 대비 약 42% 증가한 것으로 나타났다. 모닝 세트는 오전 10시30분까지 판매하는 커피·푸드 세트 메뉴로 최대 1700원의 할인 혜택을 제공한다.

스타벅스는 인기에 힘입어 고객 취향과 계절적 수요를 반영해 오는 19일부터 '콜드 브루'와 '바닐라 크림 콜드 브루'를 모닝 세트 대상 음료에 새롭게 추가한다. 최근 이른 더위로 차가운 커피 수요가 늘어날 것으로 예상되면서다.

이로써 모닝 세트 대상 음료는 △카페 아메리카노 △카페 라떼 △바닐라 라떼 △스타벅스 에어로카노 △콜드 브루 △바닐라 크림 콜드 브루 등 총 6종으로 확대됐다.

푸드 메뉴 라인업도 다양해지고 있다. 지난 3월 출시한 'K-에그 바이트'를 모닝 세트 대상 푸드로 신규 추가했고 기존에도 베이글과 샌드위치류 등 다양한 메뉴를 운영 중이다.

스타벅스 관계자는 "모닝 세트가 꾸준한 호응을 얻고 있다"며 "앞으로도 고객 구매 데이터와 선호도를 바탕으로 세트 구성을 강화할 계획"이라고 말했다.