지질자원硏, 캐나다 천연자원부와 미래에너지·핵심 자원 연구 '맞손'

한국지질자원연구원-캐나다 천연자원부의 IA 체결식에서 강훈식 비서실장이 배석한 가운데 한국지질자원연구원 권이균 원장(왼쪽)과 주느비에브 마르키 캐나다지질조사국 국장 직무대행(오른쪽)이 기념사진을 촬영하고 있다. /사진=한국지질자원연구원

한국지질자원연구원이 캐나다 천연자원부와 기관 간 협력 협정을 맺고 미래 청정에너지·핵심 자원 분야 공동연구를 추진한다.

지질자원연은 2일 캐나다 오타와에서 열린 '한·캐나다 자원 안보 공급망 협력 포럼'에서 캐나다 천연자원부와 협력 협정(IA)을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 포럼은 산업통상부와 캐나다 천연자원부가 공동 주최하고 KOTRA가 주관한다. 양국 간 자원 협력을 기술·자본 결합형 상호보완 협력 구조로 확대하고 공급망 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협정을 기반으로 한·캐나다 에너지·자원 협력 체계를 강화한다. 특히 핵심 광물 공급망 안정화와 미래 청정에너지 기술 협력을 목표로 실질적인 공동연구 기반을 마련할 계획이다.

구체적으로 △퇴적분지 내 자연 수소 생성·이동·집적 모델링 연구 △AI 기반 캐나다 남부 앨버타 지역 심부 기원 가스(수소·헬륨) 분포 예측 연구 △서캐나다 지층의 자연수소 형성 잠재력 실험연구를 공동 추진한다.

캐나다 천연자원부 산하 지질조사국 오타와 본부와도 공동연구를 추진한다. △자연 수소 및 자연 헬륨 공동연구 △해양 CCS 공동연구 △핵심 광물 분야 연구 협력 등 미래 에너지·자원 분야 협력 방안 등이 대상이다.

권이균 원장은 "캐나다와의 협력은 핵심 광물 공급망 안정화와 미래 에너지 기술 확보를 위한 중요한 국제 협력 사례가 될 것"이라며 "자연 수소·헬륨과 같은 미래 전략자원부터 핵심 광물, 탄소저장 기술까지 공동연구를 확대해 글로벌 자원 안보 대응 역량을 강화할 수 있도록 기여하겠다"고 했다.