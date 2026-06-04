네이버, '네이버 메이트' 출범…우수 창작자에 연 200억 푼다

네이버(NAVER(267,500원 ▼13,000 -4.63%))가 창작자들과 함께 AI와 시너지를 낼 수 있는 좋은 콘텐츠의 방향성을 모색하기 위한 AI 펠로우십 프로그램 '네이버 메이트'를 시작했다고 4일 밝혔다.

네이버 메이트는 블로그·카페·지식iN·프리미엄콘텐츠 등 네이버 UGC 서비스 전반에서 활동하는 창작자 중 주제별 전문성과 다양성을 바탕으로 양질의 콘텐츠 생태계를 만들어가고 있는 창작자를 조명하는 프로그램이다. 블로그·카페·지식iN·프리미엄콘텐츠 창작자를 대상으로 △여행 △라이프 △테크 등 상위 10개 부문과 △건강 △육아 △영화 △자동차 등 하위 25개 주제에서 AI브리핑 인용 수를 기준으로 매달 약 3000명의 창작자를 공개한다.

네이버는 올해 네이버 메이트 프로그램을 베타로 운영하며 창작자들의 의견을 적극적으로 수렴해 프로그램을 다각화할 계획이다. 향후에는 '클립 크리에이터'까지 대상을 확대해 텍스트·이미지·영상 등 다양한 형태의 UGC 창작자들이 AI 시대 콘텐츠 생태계 안에서 함께 성장할 수 있는 기반을 넓혀갈 예정이다.

네이버는 이날 오후 네이버 메이트 공식 페이지에 각 주제의 첫 '네이버 메이트'들을 소개한다. 이들은 각 분야의 AI브리핑 인용 수 상위 창작자들로 네이버는 이를 통해 AI 시대 사용자의 선택을 받는 콘텐츠가 어떤 모습이 될지 창작자들과 함께 구체화해 나간다는 계획이다.

네이버 메이트가 된 창작자에게는 프로필과 콘텐츠에 '네이버 메이트' 공식 앰블럼이 적용되었으며 이를 통해 사용자들이 통합검색, AI 브리핑 등 네이버의 다양한 서비스에서 네이버 메이트의 콘텐츠를 보다 쉽게 확인할 수 있다. 이로써 창작자는 '주제별 전문 창작자'로서 자신의 전문성과 신뢰도를 알리고 향후 이웃 맺기, 유료 구독, 카페 가입 등 다양한 성장 기회를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

네이버는 창작자들이 자신의 전문성과 경험을 바탕으로 더욱 깊이 있는 콘텐츠를 지속해서 생산할 수 있도록 네이버 메이트 프로그램을 통해 연간 약 200억원 규모의 활동 지원금을 제공한다. 대상자에게는 기본 활동비로 월 30만원이 제공되며 상위 10개 분야별 우수 창작자에게는 월 300만원, 각 분야 최상위 창작자에게는 월 1000만원의 추가 지원금이 별도로 지급된다.

이일구 네이버 콘텐츠서비스 부문장은 "AI 시대에도 창작자들이 더 좋은 콘텐츠를 만들 수 있게 격려하며 사람의 경험과 맥락이 담긴 양질의 콘텐츠가 꾸준히 생산되는 생태계를 강화해 나갈 것"이라며 "이 흐름이 다시 창작자의 영향력과 수익 강화로 이어질 수 있도록 AI와 시너지를 낼 수 있는 새로운 콘텐츠 방향을 본격 모색하며 좋은 창작자와 콘텐츠에 대한 전체 사용자들의 공감대를 만들어가는 여정을 이어가겠다"고 말했다.