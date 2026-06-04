우정사업본부, '6·10만세 운동 100주년' 기념우표 출시

'6·10만세 운동 100주년' 기념우표/사진제공=우정사업본부

6·10만세 운동 100주년 기념 우표가 나온다.

4일 과학기술정보통신부 우정사업본부는 '6·10만세 운동 100주년'을 맞아 기념우표 1종, 총 48만장을 오는 10일 발행한다고 밝혔다.

기념우표에는 대한독립을 향한 뜨거운 염원과 역사적 현장을 상징적으로 담았다. 힘차게 휘날리는 태극기와 당시의 신문기사, 운동에 참여한 군중, 그리고 기념비를 함께 담아 역사적 현장감과 기념의 의미를 동시에 기록했다.

6·10만세운동은 1926년 6월 10일 순종의 인산일(因山日)에 시작됐으며 제2의 3·1운동을 일으켜 우리 민족의 독립 의지를 널리 알리고자 한 항일독립운동이다. 국내·외의 다양한 단체들이 정치 이념을 초월해 연대를 이루며 만세운동을 추진했다.

우정사업본부는 기념우표를 통해 특정 이념이나 계층을 넘어 오직 독립이라는 하나의 목표를 향해 함께 뜻을 모았던 6·10만세운동의 역사적 의의가 오랫동안 기억되기를 바란다고 우표 발행 의미를 설명했다.

기념우표는 가까운 총괄 우체국을 방문하거나 인터넷 우체국(www.epost.go.kr)에서 구매할 수 있다.