한국릴리, 비만·당뇨치료제 '마운자로' 고용량 이달 10일 국내 출시

비만치료제 '마운자로'./사진=[서울=뉴시스]

한국릴리가 비만·당뇨병 치료제 '마운자로'(성분명 터제파타이드) 고용량 제품인 12.5㎎·15㎎ 프리필드펜을 오는 10일 국내 출시할 예정이라고 1일 밝혔다.

국내에서는 그동안 마운자로 4개(2.5㎎, 5㎎, 7.5㎎, 10㎎) 용량만 시판됐다. 존 비클 한국릴리 대표는 "마운자로 12.5㎎, 15㎎ 출시는 기존 용량만으로 치료 목표 달성에 어려움을 겪어온 환자들에게 새로운 치료의 희망을 제시한다는 점에서 의미 있다"며 "꼭 필요한 환자들에게 치료제가 안정적으로 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

마운자로는 △성인 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 개선 △성인 비만환자 또는 한가지 이상의 체중 관련 동반질환(고혈압, 이상지질혈증, 2형 당뇨병, 폐쇄성 수면 무호흡 또는 심혈관 질환)이 있는 과체중 환자의 만성 체중 관리 △성인 비만환자의 중등도~중증 폐쇄성 수면 무호흡 치료를 위한 식이요법 및 운동요법의 보조제로 허가받았다.

성인 비만 환자를 대상으로 한 임상연구(SURMOUNT-1) 결과, 72주 기준 마운자로 5㎎ 투여군은 16%, 10㎎ 투여군은 21.4%, 15㎎ 투여군은 22.5%의 체중 감소 효과가 나타났다.

또 마운자로는 당뇨병 환자 대상의 임상 3상(SURPASS)에서 용량에 관계없이 모든 대조군 대비 우월한 당화혈색소(HbA1c) 결과를 나타냈다. 성인 폐쇄성 수면무호흡 환자 대상으로 진행된 연구(SURMOUNT-OSA)에서도 무호흡-저호흡 지수(AHI)를 52주 기준 최대 58.7% 줄여, 위약군(최대 2.5% 감소) 대비 유의한 개선을 보였다.