스푼랩스 '비글루', 숏드라마 작가 양성 프로그램 2기 한·일 동시 모집

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콘텐츠 플랫폼 기업 스푼랩스가 운영하는 숏드라마 플랫폼 '비글루'가 숏드라마 작가 양성 프로그램 '비글루 라이터스룸' 2기 참가자를 이달 14일까지 한국과 일본 양국에서 모집한다고 1일 밝혔다.

스푼랩스는 비글루 라이터스룸을 통해 선발한 창작자에게 대본 작성 교육과 IP(지식재산권) 공동 개발, 작품 제작 등을 지원할 예정이다. 7월 한 달간 활동이 진행되는 2기는 온·오프라인 혼합 방식으로 한국과 일본 양국에서 동시에 진행된다. 모집 규모는 양국을 합쳐 최대 28명을 선발할 계획이다. 1기 대비 2배 이상 인원수를 늘렸고 기존에는 한국 참가자만을 모집했으나 이번엔 일본 참가자도 지원할 수 있다.

커리큘럼은 △아이템 선정 △고성과 광고 소재 분석 및 기획안 발표 △트리트먼트(시나리오 축약본) 피드백 △최종 대본 피드백 순으로 구성했다. 특히 최근 AI(인공지능) 콘텐츠 제작 트렌드에 맞춘 대본 개발 과정이 포함됐으며 1기 출신 비글루 소속 작가도 객원 연사로 참여해 집필 노하우를 공유한다.

참여 작가에게는 수료증과 1대1 대본 멘토링이 제공되며, 최종 채택작에 한해 정식 계약과 대본료가 지급된다. 비글루는 정기 운영 체계를 구축해 한일 양국의 숏드라마 작가 풀을 안정적으로 확보하고, 실사 콘텐츠와 AI 제작 양쪽 모두에 대응 가능한 오리지널 IP 공급 구조를 강화할 방침이다.

최혁재 스푼랩스 대표는 "지난 1기에서 수료생 12명을 배출했으며, 지난해 자체 제작한 국내 오리지널 IP 중 80~90%가 이들과의 협업으로 제작될 만큼 프로그램의 실효성을 입증했다"며 "2기부터는 한일 정기 운영 체계를 통해 숏드라마 작가 파이프라인을 지속 확장할 것"이라고 말했다.

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