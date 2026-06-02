릴리에 기술수출… 한미약품 1.9조 '잭팟'

한미약품이 글로벌 제약사 일라이릴리(이하 릴리)와 바이오신약 후보물질 '소네페글루타이드'의 기술이전 계약을 했다. 계약금만 1129억원, 총규모는 1조9000억원에 달하는 '빅딜'이다. 바이오의약품의 약효 지속시간을 늘리는 독자기술 '랩스커버리'를 적용했다는 점에서 한미약품의 플랫폼 기술경쟁력도 재조명됐다.

한미약품은 릴리와 희귀질환인 단장증후군의 신약후보물질 소네페글루타이드의 개발·제조·상업화를 위한 라이선스(기술이전) 계약에 성공했다고 1일 밝혔다.

계약규모는 총 12억6000만달러(약 1조8973억원)며 이 중 반환의무가 없는 계약금은 7500만달러(약 1129억원)다. 앞으로 임상개발과 규제승인, 상업화 성과에 따라 최대 11억8500만달러(약 1조7844억원)의 마일스톤(단계별 기술료)을 추가로 수령한다. 제품출시 이후에는 별도 로열티(판매수수료)를 수취할 예정이다.

랩스커버리가 적용된 주요 파이프라인/그래픽=윤선정

릴리는 이 계약으로 한국을 제외한 전세계에서 소네페글루타이드의 독점적 권리를 확보했다. 업계 관계자는 "총규모가 2조원에 육박하고 계약금만 1129억원이 책정된 것은 기술가치를 그만큼 높게 평가받은 것"이라며 "최근 자본시장에서 주목받지 못한 제약·바이오업계에는 단비와 같은 소식"이라고 말했다.

소네페글루타이드는 장내 호르몬인 GLP-2(글루카곤유사펩타이드-2)의 유사체로 GLP-2 수용체와 결합해 장내 흡수력을 증가시켜 체액과 영양소의 흡수율을 높인다. 단장증후군은 선천적 기형과 수술, 질환 등으로 전체 소장의 50% 이상 소실돼 소화장애·영양실조 등을 일으키는 희귀질환이다.

현재 판매되는 GLP-2 유사체는 투여시 반감기가 짧아 하루에 한 번 맞아야 한다. 반면 한미약품의 소네페글루타이드는 랩스커버리라는 독자기술로 약효지속시간을 늘려 월 1회 맞는 주사제로 개발됐다. 투여횟수를 줄여 환자의 편의성과 치료접근성은 높이고 투여량을 조절해 부작용은 줄이는 일거양득의 효과를 노린다.

한미약품의 랩스커버리는 사노피, 얀센 등 글로벌 제약사와 '기술이전→반환'의 부침에도 점차 실체 있는 성과를 보여준다. 얀센이 반환한 '에피노페그듀타이드'는 2020년 MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료제로 또다른 글로벌 제약사 MSD(미국 머크)에 총 1조1500억원 규모로 기술이전됐다. 사노피에 기술이전했다가 권리가 반환된 GLP-1 계열 비만·당뇨 치료제 '에페글레나타이드' 역시 한미약품이 추가개발에 나서 올 하반기에 국내 상용화를 앞뒀다.

랩스커버리가 적용된 호중구감소증 신약 '롤론티스'(미국 제품명 '롤베돈')도 국내 33번째 신약이자 항암분야 바이오신약으론 처음으로 2022년 미국 식품의약국(FDA)의 시판허가 승인을 획득했다. 현지에선 분기마다 200억원대 매출을 올린다. 한미약품에 따르면 현재 랩스커버리를 적용한 신약후보물질 중 임상2상에 돌입한 물질은 소네페글루타이드를 포함해 총 5개다.

임주현 한미그룹 부회장은 "세계적 혁신기업 릴리가 소네페글루타이드의 개발 잠재력을 높이 평가했다는 점이 매우 뜻깊다"며 "한미약품은 '인간존중과 가치창조'라는 우리의 사명을 혁신적인 신약개발을 통해 지속해서 추진해나가겠다"고 말했다.