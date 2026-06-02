삼성에피스홀딩스, 첫 지속가능경영보고서 발간…"ESG경영 강화"

삼성에피스홀딩스의 '2026년 지속가능경영보고서' 표지/사진제공=삼성에피스홀딩스

삼성에피스홀딩스(464,000원 ▼18,500 -3.83%)가 ESG(환경·사회·거버넌스) 활동 및 주요 성과를 다룬 '2026년 지속가능경영보고서'를 발간했다고 2일 밝혔다.

이는 지난해 11월 출범한 바이오 투자 지주회사 삼성에피스홀딩스의 첫 지속가능경영보고서다. 자회사 삼성바이오에피스는 2021년부터 지속가능경영보고서를 발간해왔다.

이번 보고서에는 삼성에피스홀딩스가 지난해 창출한 주요 경영 성과뿐 아니라 사회적 가치 측정 결과를 포함한 환경, 사회, 거버넌스 각 영역별 실천 성과 등이 담겼다.

바이오 업계의 특성을 반영한 지속가능경영 과제로 '연구개발 혁신', '제품 품질과 환자 안전', '의약품 접근성'을 선정하고, 이에 대한 전략적 대응과 구체적인 성과도 공개했다.

상장사로서 독립적인 이사회 운영과 윤리∙준법 경영체제 강화, 사회적 책임에 대한 활동을 투명하게 공개하기 위한 기업의 신뢰도 향상에 대한 노력을 강조했다.

삼성에피스홀딩스는 최근 세계적인 투자정보 제공 기관인 모건스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI)로부터 분할상장 이후 처음으로 받게 된 글로벌 ESG 평가에서 리더 그룹으로 분류되는 'AA' 등급을 획득했다.

김경아 삼성에피스홀딩스 사장은 "바이오시밀러(생물의약품 복제약)와 신약 개발, 바이오 플랫폼 개발을 아우르는 사업 포트폴리오와 ESG 경영을 바탕으로 지속가능한 성장을 추진해 환자 삶의 질을 개선하고 이해관계자의 가치를 제고할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.