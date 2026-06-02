'지선 D-1' 與한병도 "여러분의 한 표로 이재명 정부 성공 완성해달라"

한병도 더불어민주당 원내대표가 1일 충남 천안시 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 충남 현장 중앙선거대책위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. /사진=뉴스1

6·3 지방선거 및 재보궐선거를 하루 앞두고 한병도 더불어민주당 원내대표가 "여러분의 한 표로 이재명 정부의 성공을 완성해달라"고 밝혔다.

한 원내대표는 2일 오전 서울 여의도 국회에서 원내대책회의를 열고 "딱 1년 전 이재명 대통령의 당선을 위해 전력을 다하던 날이 생각난다"며 이같이 말했다.

한 원내대표는 "지난 대선은 내란 종식, 민주주의 회복, 헌정 질서 수호를 위해 그 어느 때보다 간절했던 선거"라며 "그리고 딱 1년이 지난 내일 6·3 지방선거 투표일이다. 1년 전 만큼이나 간절하고 절박한 심정"이라고 했다.

한 원내대표는 "이재명 정부를 반드시 성공시켜야 하고 국정 동력을 탄탄하게 뒷받침해야 한다"며 "무엇보다 4년 전 윤석열을 등에 업고 나타나 지역을 망치고 무능하고 무책임한 지방 권역을 그대로 둘 수는 없다"고 말했다.

그러면서 "이번 지방선거는 국가 정상화를 완성하고 대한민국의 대도약, 지방이 잘 사는 나라로 돌아가는 출발점"이라며 "국민 여러분께 절실한 마음으로 호소드린다. 대한민국과 지방 자치의 대도약을 이뤄달라"고 말했다.

한 원내대표는 "사전투표를 하신 분들은 가족, 친구, 지인에게 전화로 투표 참여를 호소해달라"며 "민주당은 오늘 24시까지 끝까지 낮은 자세와 겸손한 태도로 선거에 임하겠다"고 말했다.