한국토요타, 보험개발원과 업무협약…"車 데이터 연계, 편의성 향상"

(왼쪽부터)콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장과 박진호 보험개발원 부원장. /사진제공=한국토요타자동차

한국토요타자동차는 보험개발원과 차량 데이터 연계를 통한 고객 편의성 향상을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 협약을 통해 한국토요타자동차는 차량 모델별 세부 사양과 첨단안전장치 장착 여부 등 차량 정보를 보험개발원에 제공한다. 보험개발원은 해당 정보를 보험정보망에 반영할 예정이다.

이에 따라 국내 손해보험사들은 보험 계약 시 첨단안전장치 할인 특약을 보다 간편하게 적용할 수 있게 된다. 토요타·렉서스 고객은 복잡한 절차 없이 보다 편리하게 보험 할인 혜택을 받을 수 있게 된다.

또 양측은 공유된 차량과 보험 데이터를 바탕으로 적정 수리비 산출 기준 마련 등 다양한 분야에서 자동차 산업과 보험 산업의 건전한 발전을 위해 지속적으로 협력해 나갈 예정이다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 "보험개발원과의 협력을 통해 토요타·렉서스 고객들이 보다 쉽고 편리하게 보험 혜택을 받을 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 고객 관점에서 실질적인 편의와 안전을 높일 수 있는 다양한 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

허창언 보험개발원 원장은 "이번 협업은 소비자 편의를 높이기 위한 자동차 제작사와의 우수 협력 사례"라며 "앞으로도 다른 제작사와의 협력을 확대해 소비자 편의 제고를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.