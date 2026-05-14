시진핑, 트럼프에 "대만 잘 처리하면 안정, 아니면 충돌"

[베이징=AP/뉴시스] 시진핑 중국 국가주석이 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담하고 있다. 2026.05.14. /사

시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담에서 대만 문제는 미중 관계에서 가장 중요한 문제라고 강조했다. 지난해 부산 정상회담과 달리 이번 베이징 정상회담에선 대만 문제를 핵심 의제로 강조한 셈이다. 시 주석은 전일 한국 인천국제공항에서 진행된 미중 경제무역 협상에 대해선 긍정적 성과가 있었다고 밝혔다.

중국중앙TV(CCTV)는 시 주석이 14일 베이징 인민대회당에서 열린 미중 정상회담에서 "대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제"라고 강조했다고 보도했다.

시 주석은 "(대만 문제를) 잘 처리하면 양국 관계는 전반적으로 안정을 유지할 수 있다"며 "하지만 잘못 처리하면 양국은 충돌, 심지어 분쟁으로 치달을 수 있으며 양국 관계 전체를 매우 위험한 상황으로 몰아넣게 된다"고 말했다. 그는 "대만 독립과 대만 해협의 평화는 양립할 수 없으며 대만해협의 평화와 안정을 유지하는 것은 중미 양측의 최대 공약수"라고 강조했다.

부산 정상회담과 달리 대만 의제가 베이징 회담에서 다뤄진 셈이다. 이번 회담에 앞서 마코 루비오 미국 국무장관은 "대만 문제가 (베이징 회담의) 논의 주제가 될 것"이라고 예고한 바 있다. 대만 문제는 중국에 '레드라인'인 동시에 미국엔 동맹 안보 신뢰와 직결된 만큼 의제로 오를 경우 회담 분위기 자체를 흔들 수 있단게 외교가 시각이었다.

시 주석은 이번 베이징 정상회담의 '리허설' 격으로 통한 전일 한국 인천공항에서의 미중 경제무역 협상에 대해선 "어제 양측 경제무역팀은 전반적으로 균형 잡히고 긍정적인 성과를 도출했다"며 "이는 양국 국민과 세계 모두에게 좋은 소식으로 양측은 어렵게 형성된 현재의 긍정적 흐름을 함께 잘 유지해야 한다"고 말했다. 시 주석은 "무역 전쟁에는 승자가 없으며 양국 경제, 무역 관계의 본질은 상호 호혜와 윈윈"이라며 "이견과 마찰에 직면했을 때 평등한 협상이 유일하게 올바른 선택"이라고 말했다.

이번 회담의 핵심 의제인 관세와 무역 이슈에서 양국이 어느정도 공감대를 형성했단 뜻으로 보인다. 이와 관련, 미국은 이번 베이징 회담을 통해 보잉항공기, 쇠고기, 대두 이른바 '3B'의 대중국 수출확대를 모색할 것으로 예상됐다. 여기에 더해 엔비디아 'H200' 칩의 중국판매 등 반도체 수출규제 문제와 '휴전상태'인 양국의 관세전쟁에 대해선 미국의 무역법 301조에 따른 조사, 중국의 희토류 공급통제 건도 핵심 의제로 통했다.