美 비밀경호국, '백악관 총격범' 사살…"요원 대응 사격에 맞아 사망"

23일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 인근 거리에서 경찰이 차량과 보행자의 통행을 차단하며 경계를 서고 있다. /AP=뉴시스

미국 비밀경호국이 23일(현지시간) 저녁 백악관 인근에서 발생한 총격범을 사살했다고 밝혔다.

AFP통신·CNN 등에 따르면 비밀경호국 대변인은 이날 발생한 백악관 인근 총격 사건의 예비조사 결과 발표를 통해 "미 동부 시간 오후 6시 직전 한 남성이 백악관 외부 검문소에 접근해 요원들을 향해 총을 쏘기 시작했다"며 "이에 맞서 요원들이 대응 사격에 나서 용의자를 맞혔다"고 전했다. 총에 맞은 용의자는 인근 병원으로 이송됐으나 사망했다.

대변인은 "총격이 벌어지는 동안 행인 한 명도 총에 맞았다"며 "이 행인이 총격범의 총에 맞은 것인지 아니면 이후 교전 과정에서 맞은 것인지는 아직 불분명하다"고 말했다. 이어 비밀경호국 요원 중 부상자는 없고, 도널드 트럼프 미국 대통령도 관저에 머물고 있어 아무런 영향을 받지 않았다고 덧붙였다. 사법당국 관계자에 따르면 총에 맞은 행인은 병원으로 이송됐고, 현재 위독한 상태인 것으로 알려졌다.

외신 보도를 종합하면 이날 오후 6시 직후 백악관 인근에서 수십 발의 총성으로 추정되는 소리가 들렸고, 이에 따라 백악관 내 약 40분간 봉쇄 조치가 내려졌다.

CNN은 "총성은 오후 5시6분 '프레스 리드'(press lid, 대통령의 당일 공식 일정이 끝났음을 알리는 신호)가 발령된 지 약 한 시간 만에 들렸다"며 "북쪽 잔디밭에 있던 백악관 출입기자단은 백악관 브리핑룸 안으로 급히 대피했다'고 전했다. 이어 "봉쇄 기간 브리핑룸 내부에 대피해 있던 사진기자, 프로듀서, 영상기자, 취재기자 등 언론인 수가 대략 20여 명에 달했다"고 덧붙였다.