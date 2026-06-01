"돈 더 안 벌어도 돼요" 승진 손사래…미국서 '잡 드롭핑' 확산, 왜?

미국 직장인들이 번아웃과 업무 스트레스로 고연봉이 보장된 승진이나 이직 제안을 잇달아 거절하고 있다. 정신 건강과 일과 삶의 균형, 이른바 '워라밸'을 우선시하는 분위기가 확산하는 모습이다. 사진은 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

미국 직장인들이 번아웃과 업무 스트레스로 고연봉이 보장된 승진이나 이직 제안을 잇달아 거절하고 있다. 정신 건강과 일과 삶의 균형, 이른바 '워라밸'을 우선시하는 분위기가 확산하는 모습이다.

지난달 31일(현지 시간) 미국 뉴욕포스트는 인공지능(AI) 커리어 플랫폼 '킥레주메'가 직장인 1028명을 대상으로 실시한 설문조사를 인용해 이같이 보도했다.

조사 결과 응답자의 80%는 '회사 때문에 정신 건강이 나빠졌다'고 답했고, 40%는 업무 스트레스로 퇴사를 경험했다고 밝혔다. 또 70%는 정신 건강 관련 복지 혜택이 없다면 고연봉 일자리도 거절할 수 있다고 응답했다.

직장인들은 외부 기업의 파격적인 스카우트 제안은 물론 사내 승진까지 고사하고 있는데, 이러한 현상은 '잡 드롭핑'(Job-dropping)으로 불린다. 더 높은 자리에 오르는 대신 압박과 책임이 상대적으로 적은 역할을 의도적으로 선택하는 것을 뜻한다.

페터 두리스 킥레주메 CEO는 "과도한 스트레스와 고압적인 업무 환경이 번아웃을 유발하면서 잡 드롭핑이 매력적인 대안으로 떠오르고 있다"며 "자녀 양육이나 가족 돌봄, 더 나은 워라밸을 위해 커리어 방향을 조정하는 이들이 늘고 있다"고 설명했다.

그러면서 "우리는 흔히 커리어를 '사다리'에 비유하지만, 개인의 성장이 늘 수직적으로 이뤄지는 것은 아니다"라며 "자신의 정신적 건강을 위한 결정이 겉보기에는 한 걸음 물러선 것처럼 보일지라도 결국 스스로를 지키기 위한 능동적인 결정"이라고 덧붙였다.