"약 안 먹고 20㎏ 뺐다"…두 달 만에 체중 감량 인플루언서, 비결은

단식이나 다이어트 보조제 없이 일상 습관과 식단 관리만으로 두 달 만에 20㎏을 감량한 인도 인플루언서가 화제를 모으고 있다. /사진=인도 인플루언서 안잘리 사찬 인스타그램 캡처

단식이나 다이어트 보조제 없이 일상 습관과 식단 관리만으로 두 달 만에 20㎏을 감량한 인도 인플루언서가 화제를 모으고 있다.

지난 7일(현지 시간) 인도 매체 NDTV는 인플루언서 안잘리 사찬의 다이어트 성공기를 조명했다. 안잘리는 12가지 생활 수칙을 실천해 두 달 만에 20㎏을 감량하며 눈길을 끌었다.

그가 공개한 생활 수칙에는 △고단백 식단 △저탄수화물 △무설탕 △기름과 소금 줄이기 △매일 1만5000보 걷기 △간헐적 단식 등이 포함됐다.

특히 가장 중요한 비결로 꼽은 건 '소모 열량보다 적게 먹는 습관'이었다. 하루 동안 소비하는 에너지보다 음식으로 섭취하는 열량을 적게 유지하는 방식이다. 또 두부, 콩, 달걀, 닭고기, 생선 등 일상에서 쉽게 구할 수 있는 식재료로 단백질 섭취를 늘린 점도 눈길을 끌었다.

일상 속 작은 변화를 통해 체중 감량에 성공한 사례인 만큼 누리꾼들은 "나도 따라 해볼 수 있을 것 같다", "정신력이 대단하다" 등의 반응을 보였다.

다만 일각에서는 지나치게 빠른 체중 감량이 건강에 악영향을 줄 수 있다고 우려한다. 일반적으로 건강한 감량 속도는 한 달 기준 현재 체중의 1~4% 수준으로 권장된다.

체중이 급격히 줄 경우 영양 불균형이나 근육량 감소, 탈모 등 부작용이 나타날 수 있다. 전문가들은 개인의 건강 상태를 충분히 고려한 뒤 자신에게 맞는 운동과 식단 루틴을 계획해야 한다고 조언했다.