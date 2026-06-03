'총격범 난입 중단' 백악관기자협회 만찬 재개최…트럼프 참석

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 CBS 뉴스 백악관 특파원 장 웨이자 기자가 지난 4월25일(현지시간) 워싱턴DC 워싱턴 힐튼에서 열린 백악관 특파원 만찬에서 대화를 나누고 있다. /워싱턴DC AFP=뉴스1

도널드 트럼프 미국 대통령을 노린 것으로 보이는 총격 사건으로 파행됐던 백악관출입기자협회(WHCA) 연례 만찬이 오는 7월24일 다시 개최된다.

웨이지아 장 WHCA 회장은 2일(현지시간) 소셜미디어 X(옛 트위터)에 올린 글에서 미국 독립 250주년(7월4일)을 맞는 시기에 폭력행위가 WHCA 만찬의 성격을 규정하도록 하지 않을 것이라며 이같이 밝혔다.

지난 4월25일 워싱턴 힐튼 호텔에서 열렸던 WHCA 연례 만찬은 30대 남성 콜 토마스 앨런이 호텔 내부의 보안 검색 구역에서 산탄총을 쏘며 보안을 뚫으려다 현장에서 제압당하면서 중단됐다. 당시 WHCA 만찬에 처음으로 참석했던 트럼프 대통령 연설도 이 사건으로 진행되지 못했다.

WHCA 연례 만찬은 표현의 자유를 명시한 수정헌법 제1조를 기념하는 취지로 미국의 주요 매체 언론인과 정·관계 요인들이 대거 참석하는 워싱턴DC의 대표적인 만찬 행사다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "장 WHCA 회장이 만찬에 참석해 연설해달라고 요청해 수락했다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 지난 만찬이 중단된 뒤 줄곧 재개최를 권고해왔다.

트럼프 대통령은 만찬 연설과 관련, "적어도 특정 인물과 관련해선 예전처럼 다소 고약한 발언을 할지 아닐지 모르겠지만 곧 알게 될 것"이라고 밝혔다.