콘진원, 신보·국민은행과 K콘텐츠 금융지원…'200억원 규모'

한국콘텐츠진흥원. / 사진제공 = 한국콘텐츠진흥원

한국콘텐츠진흥원은 13일 신용보증기금, 국민은행과 200억원 규모의 'K콘텐츠 금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약은 콘텐츠 기획부터 제작, 사업화에 이르는 전 과정의 보증 지원을 강화하기 위해 마련됐다. 국내 콘텐츠기업의 자금 조달 부담을 완화하고 정부의 K콘텐츠산업 활성화 정책에 부응할 것으로 기대된다.

세 기관은 협약을 통해 이후 3년간 콘텐츠기업의 성장 단계별 맞춤형 지원을 위해 협력을 강화한다. 콘진원은 콘텐츠 가치평가를 거쳐 우수 콘텐츠기업을 발굴해 추천하고, 국민은행은 중소 콘텐츠 기업 지원을 위해 10억원을 특별 출연한다.

신보도 콘진원이 추천한 콘텐츠기업에 대해 총 200억원 규모의 맞춤형 보증을 지원할 예정이다.

콘진원은 우리 콘텐츠의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 금융권과의 협업을 확대하고 있다. 기업은행, 신한은행, 국민은행, 우리은행, 하나은행 등 주요 은행이 참여하는 금융 지원망을 구축하고 특별 출연, 특화 보증 공급 규모 확대 등을 추진 중이다.

콘텐츠기업의 대출 이자 부담을 줄이기 위해 '콘텐츠 수출보증 이차보전' 제도도 도입했다. 신보와 기술보증기금, 한국무역보험공사가 참여해 콘텐츠 수출 시 대출 이자를 지원해 준다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "앞으로도 콘텐츠산업 전 단계에서 맞춤형 금융 지원을 고도화해 나가겠다"고 말했다.