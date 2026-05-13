놀유니버스 NOL, 메인 홈 개편…여행·티켓 통합 경험 강화

놀유니버스는 자사가 운영하는 NOL이 메인 홈 개편을 통해 여행·여가·문화 전반을 아우르는 통합 플랫폼 경험 강화에 나선다고 13일 밝혔다.

이번 개편은 이용 목적에 따라 서비스를 보다 직관적으로 이용할 수 있도록 진입 구조를 재설계하고 개인화 기능을 확대하는 데 초점을 맞췄다.

NOL은 새롭게 '티켓' 탭을 신설해 여행과 공연·전시 등 티켓 콘텐츠 이용 동선을 분리했다. 이를 통해 사용자는 여행과 여가 목적에 따라 원하는 서비스를 보다 빠르게 탐색할 수 있게 됐다.

개인화 기능도 강화했다. 검색창 추천 문구와 프로모션 배너에 개인화 기술을 적용해 이용자의 관심사와 이용 패턴에 기반한 맞춤형 콘텐츠를 제공한다.

새롭게 도입한 '혜택' 탭과 '특가' 탭에서는 기존 카테고리별로 나뉘어 있던 할인·프로모션 정보를 한 곳에서 확인할 수 있도록 했다. 또 이용자 반응도가 높은 혜택 중심의 개인화 위젯을 배치해 맞춤형 혜택 경험을 강화했다.

놀유니버스는 여행·여가 분야 전문성과 빅데이터를 기반으로 사용자별 맞춤 콘텐츠 추천 기능을 지속 고도화해 초개인화 서비스를 확대해 나간다는 계획이다.

놀유니버스 관계자는 "앞으로도 개인화 기술과 서비스 연결성을 강화해 고객 일상 속 다양한 즐거움을 제공하는 플랫폼으로 발전해 나가겠다"고 말했다