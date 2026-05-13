소노트리니티그룹, 신사옥 시대 개막…"계열사 시너지·혁신문화 강화"

소노트리니티그룹은 신사옥 '소노트리니티 커먼스'(SONO TRINITY COMMONS)로 이전을 마치고 계열사 간 통합과 혁신적인 업무문화 구축에 본격 나섰다고 13일 밝혔다.

소노트리니티그룹은 최근 그룹 사명 변경과 신사옥 이전을 완료하고 본격적인 업무를 시작했다. 서울 마곡에 위치한 소노트리니티 커먼스는 연면적 1만5667평 규모로 지상 13층·지하 7층으로 조성됐으며, 약 1300명의 임직원이 근무한다.

이번 이전은 소노인터내셔널과 트리니티항공, 소노스테이션, 소노스퀘어, 트리니티 에어서비스 등 각 계열사에 흩어져 있던 핵심 역량을 한 공간에 모아 협업 체계를 강화하고 업무 효율성을 높이기 위해 추진됐다.

특히 지난해 소노인터내셔널과 트리니티항공의 기업결합 승인 이후 양사 간 시너지를 본격화하는 기반이 될 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

신사옥 업무층에는 기존 사무실 문화와 차별화된 요소도 도입됐다. 소노트리니티그룹은 사무공간 내에서 신발 대신 슬리퍼를 착용하는 문화를 도입하고 층별 개인 신발장 '슈락커'를 설치했다. 사옥 입구 바닥에는 먼지 흡입구를 설치해 실내 공기질 개선과 함께 자유로운 조직문화를 강조했다.

임직원들은 회의와 보고 과정에서도 실내화를 착용하며 보다 편안한 분위기에서 소통할 수 있도록 했다.

업무 인프라도 대폭 강화했다. 4인실부터 16인실까지 총 140여개의 회의실을 구축해 기존 대비 약 7배 확대했으며, 집중 업무를 위한 1인 전용 '포커스 부스' 63개도 마련했다.

또 주요 회의실에는 국내외 호텔·리조트 사업장과 항공 해외 거점을 실시간 연결할 수 있는 스마트 시스템을 구축했다.

항공 계열사와의 연계를 반영한 전문 교육시설도 갖췄다. 사옥 내에는 FTD(비행훈련장치), CBT(컴퓨터기반교육), 브리핑룸, 종합통제실 등이 조성돼 항공 안전과 인재 양성의 핵심 거점 역할을 수행하게 된다.

소노트리니티 커먼스 1~2층은 지역사회와 공유하는 개방형 공간으로 운영된다. 1층에는 반려견 케어 공간 '소노펫'과 유기묘 보호 공간 '퍼라운지(PurrLOUNGE)'가 들어섰다. 퍼라운지는 비영리법인 소노수의재단이 운영하며 유기묘 보호와 입양 프로그램을 지원한다.

2층에는 자연친화형 공용 공간 '가든 커먼스'를 중심으로 플래그십 카페 '플라워플로우', 브랜드 체험 공간 '더 체크인', 독서 공간 '더 북눅' 등이 조성됐다.

이와 함께 시차 출퇴근제와 점심시간 2부제, 부분적 주4일 근무제, 그룹웨어 통합 리뉴얼 등 유연근무 제도도 병행 운영한다.

소노트리니티그룹 관계자는 "소노트리니티 커먼스는 단순한 업무 공간이 아니라 계열사 간 경계를 허물고 시너지를 확대하는 공간"이라며 "혁신적인 조직문화와 인프라를 기반으로 글로벌 하스피탈리티 기업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.