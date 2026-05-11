한유원, 농진원과 함께 국내 우수 농산업 혁신 제품 판로 지원한다

한국중소벤처기업유통원(한유원)과 한국농업기술진흥원(농진원)이 함께 국내 우수 농산업체의 판로 확대를 지원하기 위해 '농산업 우수 혁신제품 특별 기획전'을 공동 개최한다.

11일 한유원에 따르면 네이버쇼핑 상생 전용관인 '나란히 가게'에서 5월 11일부터 진행되는 이번 기획전엔 뛰어난 기술력을 보유하고 있는 농산업 중소기업이 여럿 참여했다. 이들은 신기술이 적용된 신선식품부터 차별화된 가공 기술로 탄생한 가공식품까지 농산업의 미래를 보여주는 다양한 혁신 제품들을 선보일 예정이다.

이번 기획전 기간동안 소비자들의 합리적인 쇼핑을 돕고 제품 판매를 활성화하기 위한 전용 할인 쿠폰이 제공된다. 소비자는 네이버 쇼핑 '나란히가게'를 통해 참여기업 제품을 직접 확인하고, 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

이태식 한유원 대표이사는 "공공기관 간 협업을 통해 농산업 분야 중소기업들이 온라인 시장에서 자생력을 확보할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 우리 농산업의 가치를 알리고 중소기업, 소상공인 든든한 파트너가 되겠다"고 밝혔다.

한편 이번 기획전을 공동 주관하는 농진원은 농업 기술의 실용화 촉진과 농산업 진흥을 목적으로 설립된 공공기관이다. 농생명 우수 기술의 사업화 지원뿐만 아니라 혁신적인 아이디어를 가진 농산업 분야 스타트업과 중소기업을 발굴해 시제품 제작, 판로 개척, 수출 지원 등 맞춤형 성장을 견인하는 핵심 역할을 수행하고 있다.