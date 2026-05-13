산단공, 산업단지 입주기업 대상 '일·생활 균형 컨설팅' 추진

산단공 청사./사진=머니투데이 DB.

한국산업단지공단(산단공)이 한국산업단지경영자연합회(KIBA), 한국표준협회와 산업단지 입주기업의 일·생활균형 제도 정착을 위한 맞춤형 컨설팅과 교육 지원에 나선다.

13일 산단공에 따르면 고용노동부의 '산단 행복일터 프로젝트' 일환으로 추진되는 이번 사업은 산업단지 중소기업이 육아휴직, 유연근무, 대체인력 지원 등 일·생활균형 제도를 원활하게 도입할 수 있도록 돕는 현장 중심 지원책이다.

지난 4월 14일 한국산업단지공단 경기본부에서 열린 프로젝트 발대식과 지역별 현장 간담회를 시작으로 현재 서울디지털, 반월시화, 구미, 광주첨단 및 빛그린국가산업단지 소재 중소기업을 대상으로 참여기업 모집에 나섰다.

참여기업에는 인력 운영 여건과 제도 활용 수준을 정밀하게 진단하고 그 결과에 따라 맞춤형 상담과 컨설팅을 연계해 제공한다.

이번 컨설팅은 단순한 제도 안내를 넘어 제조업 비중이 높은 산업단지 중소기업의 특성을 고려한 실행 중심의 지원에 집중한다. 조직문화와 근로시간 운영 현황 등을 진단해 기업별 맞춤형 실행계획을 수립한다.

특히 유연근무제 도입, 모성보호제도 활용, 고용장려금 등 정부 지원제도 연계 방안도 함께 지원할 예정이다. 향후 컨설팅 결과에 따른 이행 상황을 지속적으로 점검하고 우수한 성과를 거둔 기업의 사례를 산업단지 전반으로 전파할 계획이다.

최철호 KIBA 회장은 "중소기업 현장에서 일·생활균형에 대한 수요가 높아지는 만큼 현장 네트워크를 적극 활용해 참여기업을 발굴하겠다"며"산업단지 기업과 근로자가 함께 성장하는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

이상훈 산단공 이사장은 "산업단지는 대한민국 제조업의 핵심 기반이자 많은 근로자의 삶이 이어지는 공간"이라며 "입주기업이 일·생활균형 제도를 실질적으로 활용할 수 있도록 지원해 산업단지가 일하기 좋은 행복한 일터로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.