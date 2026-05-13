국가보훈부-코트라 손잡고 해외 보훈사적지 보존 활동 전개

대한무역투자진흥공사(코트라)가 국가보훈부와 국외 보훈사적지의 보존관리 및 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

코트라는 해외무역관을 활용해 국외 보훈사적지 활성화 사업에 적극 참여한다. 이를 통해 주재국과 우호 협력을 강화하고 국내 기업의 해외 사업을 위한 긍정적 여건을 조성한다는 계획이다. 특히 한국전쟁 참전 국가와는 자유를 위해 헌신했다는 공통된 역사 인식을 바탕으로 양국 간 비즈니스 협력관계를 더 강화할 예정이다.

코트라는 △해외무역관을 활용한 국외 보훈사적지 보존관리 및 활성화 지원 △국외 보훈사적지 정책사업 홍보 전파 지원에 협력한다. 국가보훈부는 해외정보 확충을 위한 국외 보훈사적지 정보제공 등을 지원하기로 했다.

업무협약 첫 활동으로 코트라 사내 봉사 동아리 레프트핸즈는 오는 16일 국립서울현충원에서 임직원 및 가족 40여 명이 참가하는 묘역 정화 봉사활동을 진행한다. 보훈부는 6월 호국보훈의 달을 맞아 코트라 임직원을 대상으로 보훈의 의미와 역사를 되새기는 특별 강연을 실시할 예정이다.

코트라는 공공기관으로서 사회공헌 활동의 일환으로 지난 3월부터 국외 보훈 사적지 보존 활동을 수행했다. 역사와 문화에 관심있는 임직원은 누구나 자율적으로 참여할 수 있도록 권장 중이다.

강경성 코트라 사장은 "코트라의 해외 조직망을 활용해 국외 보훈사적지 활성화 사업을 지원함으로써 민족의 자긍심을 높이고 기업의 해외진출에 밑거름이 되도록 하겠다"고 말했다.