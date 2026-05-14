어선원 건강, 원격진료로 주치의가 챙긴다…해수부, 시범사업 '시동'

해양수산부가 외국인을 포함한 어선원에게 원격진료 등을 제공하는 어선원 주치의(Doctor-Link) 시범사업을 착수한다.

해수부는 오는 15일 어선원 주치의 시범사업 시행을 위해 제주특별자치도, 한국해양교통안전공단, 수협중앙회, 대·중소기업·농어업협력재단, 천항만공사, 여수광양항만공사, HK이노엔㈜ 등 8개 기관 대표와 업무협약을 체결한다고 14일 밝혔다.

'어선원 주치의 사업'은 육지로부터 먼 바다에서 어업에 종사하는 특수성으로 인해 시·공간적 의료사각에 놓여 있는 어선원을 대상으로 평시 → 출항전 → 조업 →응급상황 등 어선업 전주기 동안 어선원에 대해 제공되는 건강관리 지원사업이다.

어선원 건강관리 지원사업은 국민 누구나 받고 있는 일반건강검진(국민 2년, 외국인 입국시) 이행 여부 및 결과 관리, 미검진자 수검을 지원하는 기초건강검진 지원, 장기 조업을 위한 출항 전 건강 체크, 만성질환 등에 대해 진료·약처방 등을 받는 원격검사 및 진료, 조업 중 정기 건강검사(주간, 검사 KIT)를 실시한다.

이후 이상 수치 발생 시 의사와 상담을 진행하는 정기 검사 및 모니터링, 외상 등 응급환자 발생 시 의사의 조력을 받을 수 있는 응급처치 및 관리 등으로 구성돼 있고 인공지능(AI), 저궤도위성 통신 등 과학기술을 활용해 추진할 예정이다.

사업 추진은 우선 저궤도위성 통신망을 사용하고 있는 제주지역 근해어선 약 100여척, 1000여명의 어선원 대상으로 오는 15일부터 12월까지 시범운영하고 향후 사업 효과성 등을 평가하여 사업 확대 등을 검토해나갈 예정이다.

최현호 해수부 수산정책실장은 "어선원 주치의 사업은 먼 바다에서 조업 중 발생할 수 있는 만성질환 악화, 응급환자, 안전사고에 대비해 어선원의 생명을 구하고 위험을 예방하는 체계적인 건강관리 대책"이라며 "특히 자칫 관리사각에 놓일 수 있는 외국인 어선원에 대한 건강관리도 이번 어선원 주치의 시범사업을 통해서 세밀하게 살피고 관리될 수 있도록 체계를 마련해 나가겠다"고 말했다.