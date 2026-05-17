구윤철 부총리, 영국·프랑스 출장…G7재무장관회의·한국경제 IR 등 참석

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 피터 하윗 브라운대 명예교수가 15일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 경제인문사회연구회·KDI 공동주최 컨퍼런스에 참석하고 있다./사진제공=재경부

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 주요 7개국(G7) 재무장관·중앙은행총재회의와 한국경제 투자설명회(IR)에 참석하기 위해 프랑스와 영국을 방문한다.

재경부는 구 부총리가 프랑스 파리에서 개최되는 'G7 재무장관·중앙은행 총재회의'와 영국에서 열리는 한국경제 IR, 글로벌 금융회사 면담을 위해 17일 출국한다고 밝혔다.

먼저 구 부총리는 18일(현지시간) 오전 영국 런던의 주영 대한민국 대사관에서 글로벌 주요 투자기관을 대상으로 한국경제 IR을 개최한다.

구 부총리는 이 자리에서 우리 경제의 뛰어난 글로벌 경쟁력과 함께 자본시장 선진화, 초혁신경제 구현 등 핵심 정책방향을 설명하며 한국에 대한 적극적 투자를 강조할 계획이다.

구 부총리는 같은 날 런던에서 HSBC, 슈로더 등 글로벌 주요 금융회사의 최고위 경영자와 개별 면담을 갖는다. 최근 세계 경제와 국제금융시장 상황에 대한 논의와 함께 한국 정부의 외환·자본시장 개혁 노력을 설명할 예정이다.

또 구 부총리는 런던 방문을 계기로 오딜 르노-바소(Odile Renaud-Basso) 유럽부흥개발은행(EBRD) 총재와 면담을 진행한다. AI(인공지능)를 접목시킨 개발 협력 사업을 통한 개발도상국 지원 방안 등을 논의할 계획이다.

이어 구 부총리는 프랑스 파리로 이동한다. 19일(현지시간) 올해 G7 의장국인 프랑스 파리에서 열리는 G7 재무장관·중앙은행 총재회의에 참석한다. 이번 회의에는 G7 회원국에 더해 한국, 인도, 브라질, 케냐 등 4개 초청국의 재무장관과 중앙은행 총재가 초청국 자격으로 참여한다.

이번 회의는 '글로벌 불균형', '상호이익의 국제 파트너십 구축' 2개 세션과 주요국 재무장관·중앙은행 총재간 업무오찬으로 구성된다.

최근 다자 협의체에서 다시 대두되고 있는 국가 간 경상수지 불균형 해소 필요성 및 다양한 개발재원을 동원해 효과적 국제개발협력을 추진하는 방안 등에 대한 논의가 이뤄질 것으로 예상된다.

구 부총리는 선도발언을 통해 중동전쟁 장기화 등으로 인한 복합 위기는 어느 한 국가만의 노력으로 해결하기 어렵다고 역설할 예정이다. 한국의 비상경제 대응방안 및 내수·투자 활성화 등 정책노력도 각국에 공유할 계획이다. 특히 G7 회원국과 신흥국을 잇는 중간자적 입장에서 세계 경제의 핵심 현안에 대한 의견을 제시할 예정이다.

아울러 구 부총리는 회의 기간 내년도 G20 의장국인 영국의 레이첼 리브스(Rachel Reeves) 재무장관을 비롯해 캐나다 프랑수아 필립 샹파뉴(François-Philippe Champagne) 재무장관, 독일 라르스 클링바일(Lars Klingbeil) 부총리 겸 재무장관 등과 면담을 실시할 계획이다.