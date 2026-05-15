구윤철 "태릉 골프장 부지 1년 조기 착공…오피스텔 단기 공급도 검토"

[서울=뉴시스] 조수정 기자 = 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의 및 부동산관계장관회의를 주재하고 있다. 2026.05.15.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 최근 부동산 시장을 두고 "주요 사업지인 태릉 골프장 등은 당초 계획인 2030년보다 1년 앞당겨 2029년 착공하는 등 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

구 부총리는 15일 정부서울청사에서 부동산관계장관회의를 주재하고 "기발표된 계획이 국민의 실제 주거로 직결되도록 모든 실행 단계를 압축해서 공급 시간을 앞당기는 데 총력을 다하고 있다"며 이같이 밝혔다.

구 부총리는 "강서 군 부지, 노후청사 복합개발 등 약 2900호는 현재 예타면제 절차 등을 정상 추진 중이고, 후속 절차를 거쳐 2027년 착공에 들어간다"며 "사업의 차질 없는 진행을 위해 부지별로 공급책임관을 지정해 애로를 해결하는 등 밀착 관리하겠다"고 말했다.

이어 "올해 예정된 수도권 공공분양 2만9000호도 차질 없이 추진하겠다"며 "이 중 1만3400호 분양을 상반기에 완료할 계획"이라고 밝혔다.

구 부총리는 "오피스텔 등 비아파트를 포함해 입주 가능한 주택을 단기에 공급해 국민의 주거안정을 제고하는 방안도 현재 검토하고 있다"며 "현장의 목소리를 경청하고 관계부처 논의를 거쳐 준비되는 대로 바로바로 발표하겠다"고 말했다.

정부는 지난 10일부터 다주택자 양도소득세 중과가 재개된 이후 부동산 시장도 점검하고 있다. 특히 '매물 잠김' 현상에 주목하고 있다.

구 부총리는 "시장 불안이 확대되지 않도록 현재의 국면을 철저히 모니터링하고 모든 가용수단을 총동원해 관리해 나갈 것"이라며 "정부는 잠겨 있는 매물이 시장에 나오고 실거주 목적 거래로 원활히 이어지도록 지속 노력하고 있다"고 말했다.

그러면서 "12월 31일까지 세입자가 있는 주택에 대해서는 토지거래허가를 신청하는 경우 실거주를 유예해 임대로 인한 매도 제약 요인을 해소하겠다"며 "이를 위한 부동산거래신고법 시행령 개정안을 13일부터 입법예고 중"이라고 밝혔다.

구 부총리는 "매입임대아파트 사업자에 대한 영구적 중과배제 혜택도 조세형평 측면에서 검토 중에 있다"고 말했다.

정부는 올해 상반기 중으로 사업자대출의 용도 외 유용 점검체계를 개선하는 등 부동산 시장의 부조리 역시 바로 잡는다는 계획이다. 이를 위해 금융회사 자체점검 대상을 법인까지 확대하고 모든 주택담보대출, 소액대출까지 살핀다.

구 부총리는 "부동산 시장질서 교란행위에 대해서는 관계기관과 협력해 철저히 점검하고 엄정 대응하고 있다"며 "주택공급과 수요 양 측면에서 모든 수단을 동원해 국민 주거안정을 목표로 최대한 노력하겠다"고 말했다.