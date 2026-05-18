미래 바다 선도 '시동'…해수부, 친환경 수산과학조사선 '탐구2호' 출항

탐구2호 대체선./사진=해수부 제공.

해양수산부는 친환경 수산과학조사선인 '탐구 2호'가 19일 아라인천여객터미널에서 취항식을 갖는다고 18일 밝혔다.

1997년 진수 후 연구조사를 수행해 온 기존 조사선(90톤)을 대체하는 탐구 2호는 기존 조사선 대비 2.7배(239톤) 큰 규모다. 연구원 수면 공간 마련 등 승선환경이 개선돼 24시간 운항이 가능할 뿐만 아니라 수층별 수온 염분 측정기 등 첨단 조사장비 9종(수층별 수온 염분 측정기, 트롤 모니터링 시스템, 과학어군탐지기 등 첨단 장비)을 탑재하고 있다.

탐구 2호는 수산자원 정밀조사와 해양 생태계 모니터링에 최적화된 조사 장비와 과학어군탐지기를 이용해 서해에서 고품질의 연구자료를 수집하고 실시간으로 수산자원을 탐색·추적해 조사의 정밀도를 높이는 데 적극 활용될 계획이다.

또 친환경 하이브리드(디젤기관+배터리) 추진기관으로 입·출항과 조사 수행 시 전기추진 운항이 가능해 온실가스와 대기오염물질 배출을 저감함으로써 탄소중립 실현에도 기여할 것으로 기대된다.

김인경 해수부 어업자원정책관은 "탐구 2호는 첨단 조사장비와 친환경 추진체계를 갖춘 수산과학조사선으로 정밀한 조사자료 생산과 관련 연구 기반 강화에 큰 역할을 할 것으로 기대한다"며 "이를 통해 앞으로 우리 바다의 수산자원 변화를 보다 과학적으로 분석하고 지속가능한 해양수산업 기반 조성에 기여해 나가겠다"고 말했다.