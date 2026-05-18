민주당 "GTX-A 철근 누락, 오세훈 즉각 사과하라"…책임 회피 맹공

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 김현정 더불어민주당 원내대변인이 27일 서울 여의도 국회에서 현안 브리핑을 하고 있다. 2026.1.27/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

더불어민주당이 GTX-A 삼성역 구간 '철근 누락' 사태를 놓고 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 향해 맹공을 퍼부었다. 현역인 오 후보가 사태의 책임을 회피하고 있다며 사과를 촉구했다.

김현정 민주당 대변인은 18일 오전 국회 소통관에서 열린 기자회견에서 "GTX-A 삼성역 구간의 시공·감리 책임자는 오세훈, 지금이라도 즉각 사과해야 한다"고 밝혔다.

이어 "삼성역 공사 구간에서의 대규모 철근 누락에 대해 오 시장은 '대규모 토목공사 과정에서 충분히 발생할 수 있는 오류'라며 '별거 아니다'는 식으로 나오고 있다"고 말했다.

그러면서 "지하 5층 공사에서 대규모 철근 누락이라는 중대한 부실이 발견됐음에도 공사 중단은커녕 지상 3층까지 공사가 이뤄지고 있다"며 "서울시장 후보로서의 책임감과 반성은 눈곱만큼도 찾아볼 수 없다"고 했다.

김 대변인은 "철근 누락 책임을 회피하려는 면피성 발언 그 자체도 문제지만 오세훈 시장 임기 동안 얼마나 더 많은 건설 현장에서 철근 누락 같은 부실시공이 있었는지 모골이 송연해진다"고 말했다.

같은 날 박경미 민주당 대변인도 논평을 통해 "철근 누락 사태를 두고 '순수한 현대건설의 과실'이라 선을 그으며 책임을 회피하던 오 후보의 주장은, 서울시의 문서에 의해 거짓임이 드러났다"고 했다. 이어 "입찰공고문에는 공사의 착공, 감독, 하도급 관리의 최종 책임자로 '수요기관의 장', 즉 서울시장이 명시돼 있다"고 했다.

박 대변인은 "자신은 모르는 민간의 일이라며 유체이탈 화법을 구사하는 오 후보에게 시민들은 어느 별에서 오셨느냐고 묻고 있다"고 했다. 그러면서 "본인의 치적을 홍보할 때는 '서울시장 오세훈'이고 그곳에서 2500개의 철근이 누락된 사실이 드러나자 '구경꾼 오세훈'으로 돌변하는 것인가, 단물만 삼키고 책임은 뱉어내는가"라고 했다.

이어 "시공사 뒤로 숨고 본부장 전결 뒤로 숨으려 하지 마시라"라며 "은폐 의혹에 대해 이제 천만 시민 앞에 석고대죄하고 정치적 책임을 져야 할 때"라고 쏘아붙였다.