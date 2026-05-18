한성숙 중기장관 "동네책방 단순 책 판매 넘어 지역문화 숨쉬는 곳"

한성숙 중소벤처기업부 장관이 18일 충청남도 공주시 지역서점 '오래된 질문'에서 열린 '동네책방 간담회' 참석자들과 기념촬영을 하고 있다./사진=중기부 제공.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 "동네책방은 단순히 책을 판매하는 공간을 넘어 지역의 문화와 사람들이 살아 숨 쉬는 공간"이라고 강조했다.

한 장관은 18일 오후 충남 공주 산성시장과 제민천 일대 상권을 방문하고 인근 지역서점 '오래된 질문'에서 '동네책방 간담회'를 개최하면서 "지역의 이야기가 축적되는 지역 서점을 상권의 문화 앵커로 육성할수 있도록 창업부터 협업, 상권 활성화까지 지속적으로 지원해 나갈 것"이라며 이같이 말했다.

이번 방문은 공주 산성시장과 제민천 일대 상권의 현장 의견을 청취하고 지역 상권에서 '동네책방'이 수행하는 역할과 향후 발전 방향 등을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 한 장관은 우선 공주 산성시장을 찾아 떡과 반찬 등을 구매하고 최근 고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 상인들을 격려하며 애로사항을 청취했다.

이어 제민천 일대 상권을 방문해 오래된 여관을 청년 창업자들을 위한 공유주택으로 재탄생시킨 '공주 청년 공유주택', 독립서점 '책방, 잇다', 한옥카페 '루치아의 뜰' 등을 둘러보며 소상공인들의 현장 목소리를 들었다.

이어 열린 '동네책방 간담회'는 제민천 인근 독립서점 '오래된 질문'에서 개최됐다. 이날 간담회에는 '오래된 질문'의 지명훈 대표, 세종에서 '단비책방'을 운영 중인 연영숙 대표, 대전에서 '다다르다'를 운영 중인 김준태 대표 등 충청권 지역서점 대표들이 참석했다.

이번 간담회는 전국동네책방네트워크의 이대건 회장의 '동네책방 현황과 우수사례 및 향후 발전 방향'발제를 시작으로 자유토론 형식으로 진행됐다. 참석자들은 지역상권과 전통시장에서 사람들을 연결하고 지역공동체를 형성하는 핵심 거점으로서 '동네책방'의 역할과 중요성을 공유하고 향후 발전 방향에 대해 논의했다.