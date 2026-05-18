경남도 미래먹거리 '섬 발전·조선·첨단산업' 육성 총력

박일웅 경남도지사 권한대행(가운데)이 실국본부장회의를 하고 있다./사진제공=경남도

박일웅 경남도지사 권한대행이 18일 실국본부장회의를 열고 섬 발전 정책과 한미 조선 협력 대응, 첨단산업 육성 등 현안을 점검하고 총력전을 당부했다.

박 권한대행은 선거 기간에도 흔들림 없는 도정 운영과 공직기강 확립을 강조하며 "도민이 행정의 안정성을 체감할 수 있도록 각자 맡은 업무를 차질 없이 수행해달라"고 말했다.

먼저 지난 7일 국회 본회의를 통과한 '섬 발전 촉진법' 개정안과 관련한 후속 대응에 만전을 기할 것을 지시했다. 이번 개정안에는 섬 개발사업 추진 시 관련 인허가를 일괄 의제 처리할 수 있는 내용이 담겨 사업 추진이 보다 신속해질 전망이다.

박 권한대행은 "법 개정 효과가 실제 도민 편익으로 이어질 수 있도록 시행령 개정 과정에서 섬 주민 의견이 충분히 반영돼야 한다"며 "행정안전부 등 관계 부처와 긴밀히 협의할 것"을 주문했다.

한미 조선 협력 확대에 따른 지역 산업 대응도 논의했다. 박 권한대행은 '한미 조선 파트너십 이니셔티브(KUSPI) 출범을 위한 양해각서' 체결을 언급하며 "글로벌 조선산업 환경 변화에 선제적으로 대응해야 한다"고 강조했다. 이어 "미국 조선산업 성장에 따른 국내 인력 및 기업 유출 가능성도 제기되는 만큼 대응 방안을 체계적으로 마련해야 한다"고 밝혔다.

현재 추진 중인 '소재·부품·장비 특화단지 지원 공모사업'과 '첨단 항공엔진 특화단지 지정 공모사업' 등 정부 대형 공모사업 유치 대응도 강조했다.

박 권한대행은 최근 부산·경남 레미콘 노동자 총파업 가능성과 관련해 "공사 현장 피해가 발생하지 않도록 현장별 상황과 업계 동향을 지속적으로 관리해달라"고 지시했다.