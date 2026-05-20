중노위원장 "삼성전자 사측 유보로 조정 불성립…밤이든 휴일이든 대화 재개"

박수근 중앙노동위원회 위원장이 총파업 예고시점을 하루 앞둔 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 사후조정 회의를 마친 뒤 협상결렬을 묻는 취재진에게 답변하며 이동하고 있다. 2026.5.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(세종=뉴스1)

오는 21일 삼성전자(276,000원 ▲500 +0.18%) 총파업을 앞두고 노사 간 임금협상이 결렬된 가운데 중재를 맡은 박수근 중앙노동위원회 위원장이 "언젠가는 타결이 돼야 하기 때문에 노사가 합의해서 (사후조정) 신청을 하면 밤이든 휴일이든 언제든 할 것"이라고 밝혔다.

박 위원장은 20일 사후조정이 결렬된 이후 낮 12시쯤 회의실을 빠져나와 "중노위가 조정안을 냈는데 노동조합은 수락했고 사용자는 유보라며 사인을 거부하면서 조정은 성립되지 않았다"며 이 같이 말했다.

중노위는 지난 18일부터 이날까지 삼성전자 노사 간 임금협상을 중재하기 위한 2차 사후조정을 진행했지만 끝내 합의에 이르지 못했다.

박 위원장은 조정 불성립 이유에 대해 "(김영훈 고용노동부) 장관님도 도와주시고 여러 사람들이 많이 도와주셔서 (합의에) 많은 접근을 했는데 두세가지에 관해 근본적으로 의견 접근을 못했다"며 "큰 쟁점 하나, 작은 쟁점 한 두가지"라고 설명했다.

조정안은 불성립됐기 때문에 구체적인 내용에 대해서는 노사 양측 합의하에 공개하지 않기로 했다.

조정안 내용 중 끝내 합의에 이르지 못한 한 가지 큰 쟁점은 성과급 분배비율인 것으로 추정된다. 이날 삼성전자 경영진은 입장문을 통해 "노조는 회사가 성과급 규모와 내용 대부분을 수용했음에도 불구하고 적자 사업부에도 사회적으로 용납되기 어려운 규모의 보상을 하라는 요구를 굽히지 않았다"고 밝혔다.

이에 대해 박 위원장은 "(구체적인 쟁점이 무엇이었는지) 말하기 어렵다"면서도 "그 항목(분배비율)은 노조가 많이 양보했다"고 설명했다. 당초 성과급 분배비율에 대해 노조측은 70%를 공통배분하고 30%를 사업부별 차등배분하는 안을 주장했는데 이보다 양보한 안에 대해서도 동의했다는 의미다.

총파업 전 대화 재개 가능성에 대해 박 위원장은 "노사가 알아서 해야 한다"면서도 "노사가 합의해서 (사후조정) 신청을 하면 언제든 할 것"이라고 말했다. 사후조정 분위기에 대해서는 "다 좋았다"고 말했다.