박보영 주연 '골드랜드', 국내 넘어 해외서도 터졌다! 5일 연속 1위

박보영 주연의 디즈니 오리지널 시리즈 '골드랜드'가 5일 연속 디즈니 한국 1위를 기록하며 흥행을 이어갔습니다. 이 시리즈는 충격적인 살인 공조 엔딩으로 화제를 모았으며, 일본, 대만 등 아시아권에서도 높은 순위를 기록하며 글로벌 화제성을 확장했습니다. 시청자들은 숨 막히는 전개와 예측 불가한 욕망 서사, 배우들의 열연에 호평을 보내며 다음 회차에 대한 기대감을 높였습니다.

사진출처=플릭스패트롤 화면 캡처

박보영의 파격변신으로 화제를 모으는 디즈니 시리즈 '골드랜드'가 폭발적인 흥행 질주를 이어가고 있다.

디즈니 의 오리지널 시리즈 '골드랜드'(연출 김성훈, 극본 황조윤) 가 박보영, 김성철의 충격적인 살인 공조 엔딩으로 폭발적인 화제를 모으며 디즈니 1위를 탈환한 데 이어, 주말까지 접수하며 5일 연속 1위 행진을 이어가고 있다. 글로벌 OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트 FlixPatrol(플릭스패트롤)에 따르면 '골드랜드'는 디즈니 한국 전체 TOP 10 및 TOP 10 TV쇼 부문에서 5일 연속 1위를 기록했다. 또한 4회까지의 강렬한 몰입감에 힘입어 일본 2위, 대만 2위, 홍콩 4위, 싱가포르 5위 등 아시아권에서도 뜨거운 반응이 이어지며 글로벌 화제성까지 확장하고 있다. 이처럼 다채로운 화제작들 사이에서도 한순간도 눈을 뗄 수 없는 강렬한 몰입감과 휘몰아치는 욕망 서사로 장르물의 재미를 제대로 터뜨리며 시청자들을 완전히 사로잡고 있다.

'골드랜드'에 과몰입한 시청자들의 반응 역시 연일 뜨겁다. “5,6화 내놔ㅠ 기다리기 힘들다”, “재밌고 쫄려”, “와 4화 엔딩 이제 봤는데 진짜 미쳤네..? 저렇게 극단적으로 끝날 줄은 몰랐음ㄷㄷ”, “광수 ㅈㄴ 무섭네. 저런 또라이 깡패 역할 왜 이렇게 잘하는 거임. 나중에 더 광기 폭주하면서 희주, 우기 찾으러 다닐 것 같음”, “진짜 불안 불안한 게 너무 많음. 그래서 심장졸이면서 봄ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 그래서 재밌는듯!!” 등 숨 막히는 전개와 예측 불가한 욕망 서사, 배우들의 압도적인 열연에 대한 호평이 쏟아지고 있다. 특히 박보영과 김성철이 보여준 충격적인 공조 엔딩 이후 더욱 거세질 욕망의 폭주와 치열한 심리전에 대한 기대감이 높아지며 다음 회를 향한 관심 또한 최고조에 달하고 있다.

또한, 새롭게 공개된 5~6회 예고편에는 “와 우기 미쳤나. 누나한테 왜 그래ㅠㅠ”, “욕심이 끝이 없구만 으휴”, “우기 금괴 10개 아니라 100인 거 알았나보다 ㄷㄷ”, “얼마나 휘몰아치려나 기다리다 지침…ㅠㅠㅠ” 등 욕망에 눈이 멀어 폭주하기 시작한 인물들의 예측 불가한 전개와 점점 위태롭게 흔들리는 희주와 우기의 관계 변화에 대한 반응이 이어지며 기대감을 더욱 끌어올리고 있다. 한편 제작진에 따르면 "5~6회에서는 욕망을 각성한 희주와 숨겨둔 금괴가 100개라는 사실을 알게 된 우기의 관계가 본격적으로 흔들리기 시작한다. 여기에 금괴의 정체를 알아챈 유진(이설)과 박이사(이광수)까지 추격전에 뛰어들며, 걷잡을 수 없이 폭주하는 욕망의 아수라장이 펼쳐질 것이다"라고 전해 5~6회를 향한 호기심이 최고조에 이르고 있다.

'골드랜드' 는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 ‘희주’(박보영)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러. 디즈니 에서 매주 수요일 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 전 세계 시청자들을 찾아간다.