'취사병 전설이 되다' 이홍내, 첫방부터 웃겼다...반전美 '지옥의 취사병'

배우 이홍내가 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 '지옥의 취사병' 윤동현 역으로 첫 등장부터 코믹 연기를 선보이며 시청자들의 웃음을 유발했다. 윤동현은 카리스마 넘치는 모습과 달리 처참한 요리 실력을 가졌으며, 강성재의 등장과 중대장의 불시 검열로 위기를 맞았다. 이홍내는 진지하면서도 웃긴 반전 매력으로 극의 재미를 높였고, '취사병' 첫 회는 tvN 월화드라마 중 가장 높은 시청률을 기록했다.

티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'의 이홍내./사진=티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 영상 캡처

배우 이홍내가 '취사병 전설이 되다'에서 코믹 연기로 무장한 '지옥의 취사병'으로 안방극장 시청자들의 웃음을 유발했다.

지난 11일 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(이하 '취사병')가 티빙, tvN에서 첫 공개됐다.

'취사병' 1회에서 강림초소의 취사병이자 제대를 앞둔 말년 병장 윤동현 역을 맡은 배우 이홍내가 첫 등장부터 웃음 유발하며 시청자들의 이목을 사로잡았다. 카리스마 넘치는 모습과 달리 처참한 요리 실력을 가진 '지옥의 취사병'으로 반전미를 뽐냈다.

윤동현(이홍내 분)은 전설적인 셰프를 연상시키는 비장한 눈빛과 함께 첫 등장했다. 땀에 젖은 채 거침없이 조리 도구를 휘두르며 범상치 않은 분위기를 풍겼다. 하지만 정체불명의 감자조림을 내놓았고, 부대원들의 불만이 터졌다. 후임들의 불만에 카리스마로 응수했다.

그런가 하면, 제대까지 단 100일, '무사 전역'만 바라던 그의 앞에 강성재(박지훈 분)의 등장으로 '말년 생활 균열 발생'을 예감케 했다.

윤동현은 강성재에게 일을 맡기고 자리를 비운 사이 중대장의 불시 검열이 시작되며 부실한 식당 운영으로 위기에 몰렸다. 하지만 강성재가 정리한 창고 덕분에 가까스로 상황을 넘겼다. 이어 윤동현의 형편없는 요리 실력으로 병사들이 또다시 혼란에 빠지고, 강성재가 만든 미역국 때문에 대대장 백춘익(정웅인 분)이 쓰러지는 사건이 벌어져 말년 병장 생활이 어떤 위기를 맞게 될지 궁금증을 자아냈다.

'취사병' 첫 회에서 이홍내는 거친 외형과 달리 능청스러운 코믹 연기로 극적 재미를 높였다. 비장함과 달리 구토 유발하는 처참한 요리 실력은 긴장감과 웃음을 동시에 자아냈다. 진지한데 웃긴 '지옥의 취사병'으로 변신한 그였다. 웃음 유발하는 코믹 연기로 시청자들의 눈도장을 찍은 이홍내. 앞으로 펼쳐질 전개에서 주인공 박지훈과 어떤 케미스트리를 뽐낼지 귀추가 주목된다.

한편, '취사병' 첫 회는 닐슨코리아 유료플랫폼 전국 가구 기준 5.8%의 시청률을 기록했다. 이는 올해 tvN 월화드라마 시청률 중 가장 높은 수치다.