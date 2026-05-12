장동혁 "김태흠, 충무공 못지 않은 장수…충청의 한표가 미래 이정표"

[천안=뉴시스] 최영민 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 12일 충남 천안시 백석동 김태흠 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 충남도당 필승결의대회에 참석해 인사말을 하고 있다. 2026.05.12 [email protected] /사진=최영민

장동혁 국민의힘 대표가 충남 천안을 찾아 "국민의힘엔 충무공 이순신 장군 못지않게 용감한 김태흠이라는 장수가 있다"며 6·3 전국지방선거 지지를 호소했다.

장 대표는 12일 충남 천안 국민의힘 충남도당에서 열린 '필승결의대회'에 참석해 이같이 밝히며 "충청의 한 표가 대한민국 미래의 이정표가 될 것"이라고 말했다.

장 대표는 충무공 이순신 장군, 윤봉길 의사, 유관순 열사, 김좌진 장군 등을 언급하며 "비굴하게 목숨을 부지하기보다 떳떳한 죽음을 선택한 고장이 충남"이라고 강조했다. 그러면서 "이번 지방선거는 대한민국을 지키는 선거"라고 강조했다.

장 대표는 "보수의 새엄마로 불리는 서영교 민주당 의원의 맹활약으로 이재명 대통령의 죄가 낱낱이 드러났다"며 "그러니 원조 보수의 어머니 추미애 민주당 경기지사 후보가 긴장한 모양이다. 가벼운 입을 참지 못하고 '피해자가 명예회복하겠다는데 공소 취소가 뭐가 문제냐'고 드디어 보수를 살리는 망언을 하기 시작했다"고 말했다.

특히 장 대표는 정청래 민주당 대표와 박성준 민주당 의원을 향해 "충청인들의 자존심을 구겨놓고 있다"고 했다. 두 사람은 모두 충남 금산 출신이다.

장 대표는 "박 의원은 국민 10명 중 8~9는 공소취소가 모른다고 말하며 국민들을 바보 취급하고 있다"며 "그런 자가 충청을 고향으로 두고 있는 민주당 주요 당직을 맡은 사람"이라고 했다. 이어 "충남 금산 출신 정청래 대표는 부산에 가서 '오빠 한번 불러보라'고 애걸하다 충청인들 자존심을 다 구겨놓고 지금 국민적 망신 대상이 되고 있다"고 했다.

대전·충남 행정통합 특별법에 대해서도 장 대표는 "민주당 의원들이 이 대통령의 눈치만 보다 아무것도 못 하게 되지 않았냐"며 "충남고 대한민국을 지키기 위해 이제 충청에서 국민의힘이 힘을 보여줄 때가 됐다"고 말했다.