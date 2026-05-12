'와일드 씽' 강동원, 입덕을 부르는 '천년돌' 요정

영화 '와일드 씽'에서 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 비주얼센터 현우 역을 맡은 배우 강동원이 덕심 자극 요정 스틸을 공개했다. 강동원은 2000년대 초반 힙한 스트릿 감성 스타일링과 파격적인 칼단발 브릿지 헤어를 완벽하게 소화하며 독보적인 비주얼을 과시했다. 그는 5개월간의 치열한 안무 연습을 통해 비보잉 실력을 갈고닦아 고난도 프리즈를 포함한 파워풀한 동작들을 직접 소화하며 강렬한 무대를 선보였다.

초여름 극장가를 강타할 영화 '와일드 씽'서 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 비주얼센터로 변신해 화제를 모으는 배우 강동원이 덕심 자극 요정 스틸을 공개했다.

'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화. 강동원은 극중에서 댄싱머신이자 트라이앵글의 리더 현우 역할을 맡아 세월이 비켜간 아이돌 외모로 여심을 저격한다.

공개된 스틸 속 강동원은 2000년대 초반 힙한 스트릿 감성이 물씬 풍기는 스타일링과 파격적인 칼단발 브릿지 헤어를 완벽하게 소화하며 ‘원조 얼굴 천재’다운 독보적인 비주얼을 과시한다. 특히 화려한 조명 아래 머리에 얹은 고글과 손에 낀 장갑, 오버사이즈 와이드 팬츠 등 당시 유행 아이템을 감각적으로 소화해 시선을 사로잡는다. 여기에 객석을 응시하는 깊은 눈빛은 팬심을 뒤흔들 ‘입덕 요정’의 면모를 보여주는 동시에, 스크린을 꽉 채우는 압도적인 피지컬로 관객들을 사로잡을 예정이다.

무엇보다 눈길을 사로잡는 것은 강동원이 극 중 역할을 위해 갈고닦은 비보잉 실력이다. 강동원은 5개월간의 치열한 안무 연습을 거쳐, 긴 팔다리에서 뿜어져 나오는 유려한 춤선과 한 손으로 몸을 지탱하는 고난도 ‘프리즈’를 포함한 파워풀한 동작들을 직접 소화하며 강렬한 무대를 선보인다. 지난 7일 개최된 제작보고회에서 강동원은 “직접 준비해보니 아이돌 분들이 새삼 대단하다는 걸 느꼈다. 이번 작품을 계기로 그분들을 더욱 존경하게 됐다”며 남다른 소회를 전하기도 했다. 영화 속 퍼포먼스를 담당한 양욱 안무가는 “춤의 멋을 정확히 알고 있다. 특히 압도적인 피지컬 덕분에 작은 터치감만 주어도 바로바로 이해하고 표현하는 능력이 좋아 감탄했다”며 찬사를 아끼지 않았다.

'와일드 씽'에서 비주얼부터 퍼포먼스까지 올라운더 활약을 펼친 입덕 요정 강동원의 활약은 오는 6월 3일 극장에서 확인할 수 있다.