강예원, 앞트임 복원술 '만족'…"이게 내 얼굴, 사람들 못 알아봐"

배우 강예원이 앞트임 복원 수술 결과에 만족감을 드러냈다. /사진=유튜브 채널 '깡예원' 영상

배우 강예원이 앞트임 복원 수술 결과에 만족감을 드러냈다.

지난 11일 유튜브 채널 '깡예원'에는 강예원이 절친과 이야기를 나누며 앞트임 복원 수술 비하인드를 털어놓는 영상이 공개됐다.

이 영상에서 강예원은 절친을 가리키며 "얘 덕분에 눈 앞트임 복원 수술을 하게 된 것"이라며 짚고 넘어갈 부분이 있다고 밝혔다.

그는 과거 웹 예능 '노빠꾸탁재훈' 출연 당시 눈 앞트임 복원 수술에 대해 언급했던 때를 떠올리며 "친구가 너무 욕을 먹었다. '앞트임 복원하라는 동생 잘못됐네', '동생이 인생 망쳤네' 하면서 욕을 엄청 먹었다"고 털어놨다.

배우 강예원이 앞트임 복원 수술을 하게 된 계기를 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '깡예원' 영상

강예원은 "친구한테 내 옛날 사진, 20대 초반 사진을 보여줬다. 친구가 사진첩을 보다가 '이때가 훨씬 낫다'며 '이거 원상복구해야 할 것 같은데 앞트임 잘못 됐네'라고 하더라"라고 당시 상황을 설명했다.

필라테스 센터를 운영 중인 친구는 "우리 센터에 아는 분이 (앞트임) 원상복구를 하고 왔길래 '이런 게 있구나' 싶어 병원을 알아보고 추천해줬다"고 설명했다.

강예원은 "나도 알고 있었다. 앞트임이 잘 됐다고 생각한 적은 단 한 번도 없다. 예전에 급해서 실수한 거였다. (눈 앞을) 너무 터서 점점 (눈이) 몰리는 느낌이라 무서웠다"고 털어놨다.

이어 "'이대로 살아야겠다' 싶었는데, 친구가 바꿀 수 있다고 희망을 주더라. 병원 몇 군데에서 차분히 상담 받고 결정했다"고 말했다.

배우 강예원이 앞트임 복원 수술 이후 사람들이 자신을 잘 못 알아본다고 털어놨다. /사진=유튜브 채널 '깡예원' 영상

강예원은 '노빠꾸탁재훈' 출연 당시 "수술하고 얼마 안 돼서 (이상하게 보였다)"며 "친구가 엄청 욕을 먹고 마음고생을 했다"고 속상해했다.

그는 "내가 봐도, 클로즈업이 될수록 연기할 때 너무 거슬렸다"고 과거 얼굴을 떠올렸다. 그러면서 "덕분에 옛날 얼굴을 찾았다. 내가 새롭게 인생을 살게 기회를 준 동생이다. 은인"이라며 친구에게 고마움을 전했다.

친구는 "그 얼굴로 '해운대'를 찍지 않았나. 사람들은 그게 익숙하지 않을 것"이라고 말했고, 강예원은 "이게 제 얼굴이다. 사람들이 못 알아본다. 저 좀 알아봐달라. 그런데 못 알아보니까 편한 것도 있다. 혼자 떡볶이집에서 서서 어묵 먹고 막 돌아다녀도 안 쳐다본다"고 말했다.

배우 강예원이 눈 앞트임 복원 수술을 하기 전인 2019년 모습(사진 왼쪽)과 2024년 1월 웹 예능 '노빠꾸탁재훈'에 출연했을 당시 모습. 강예원은 앞트임 복원 수술을 받은지 얼마 안 됐을 때 '노빠꾸탁재훈'에 출연했다고 밝혔다. /사진=머니투데이 DB

강예원은 2001년 시트콤 '허니! 허니!'로 데뷔해 영화 '중독' '마법의 성'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 1000만 관객을 돌파한 영화 '해운대'를 비롯해 '하모니' '헬로우 고스트' 등으로 사랑 받았다. 또 '일밤-진짜 사나이' 여군특집 2기 '라디오스타' '해피투게더' 등 여러 예능 프로그램에서 다양한 매력을 보여주며 화제를 모았다.