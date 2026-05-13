여자화장실에 배성재 카드?...김다영, 비밀연애 들통난 이유

아나운서 출신 배성재, 김다영 부부가 비밀연애가 발각된 계기에 대해 이야기했다. /사진=SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'

아나운서 출신 배성재, 김다영 부부가 비밀연애가 발각된 계기에 대해 이야기했다.

지난 12일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에는 배성재, 김다영 부부가 출연해 일상을 공개했다.

방송에는 배성재의 절친인 크리에이터 침착맨, 래퍼 넉살, 방송작가 조혜정을 초대해 집들이를 하며 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

배성재는 "연애 초반에 뭐를 좀 사달라고 아내한테 내 카드를 줬었다"며 "아내가 그걸 SBS 여자 화장실에 두고 나왔다"고 말했다.

이어 조혜정 작가가 입을 열었다. 그는 "다른 직원이 발견했는데 배성재 카드가 있으니 우리 라디오 팀에 전달했다"며 카드가 자신의 손에 들어왔다고 했다.

그는 "내가 다음날 오빠한테 연락했다"며 "모르는 척하다가 '그래서 김다영 아나운서랑 사귀냐'고 물었다"고 했다.

배성재가 "웬만하면 둘러댈 수 있는데 이건 '잡혔다' 싶었다"며 "맞다고 했다. 연애한 지 1년도 안 됐을 때였다"고 했다.

조 작가는 "김다영 아나운서 SNS(소셜미디어) 계정을 보니 거울 셀카가 엄청나게 많았다. 배성재 카드가 언제부터 있었는지를 돌려봤는데 꽤 오랫동안 꽂혀 있더라"고 말했다.

이를 들은 배성재, 김다영 부부는 깜짝 놀랐다. 김다영은 "충격적이다"라고 말했고 배성재는 "주변에 있으면 안 되는 인물"이라고 했다.

배성재는 이어 "포섭하는 방법밖에 없다고 생각했고 비밀 유지를 위해서 다음 날 고급 샴페인을 줬다"며 "그런데도 얘기를 하고 다녔다"고 말해 웃음을 자아냈다.