지예은, 공개연애 후 달라진 모습 "참해져…♥바타 애칭은 '자기'"

배우 지예은이 댄서 바타(본명 김태현)과 열애 후 달라진 모습을 보였다. /사진=SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'

배우 지예은이 댄서 바타(본명 김태현)와 열애 후 달라진 모습을 보였다.

지난 12일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 지예은이 게스트로 출연했다.

방송에서 서장훈은 지예은에게 "배성재가 나온다고 해서 지예은이 한달음에 달려왔는데 배성재는 없고 김다영이 있어서 당황했냐"고 장난스럽게 물었다.

지예은은 "당황하지는 않았고 처음 봬서 궁금했다"며 "'배성재의 텐' 라디오 고정 게스트였다"고 배성재와의 인연을 공개했다.

지예은은 김다영과 초면이라며 "처음(인데)... 같이 사시는 거 맞냐"고 횡설수설한 모습을 보였다.

김구라가 "자중해라"고 지예은의 유행어를 꺼내 웃음을 자아냈다.

배우 지예은이 댄서 바타(본명 김태현)과 열애 후 달라진 모습을 보였다. /사진=SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'

김숙은 지예은과 바타의 열애설을 언급하며 "기사 나고 처음 본다"며 "뭔가 달라졌다. 참해졌다"고 칭찬했다.

지예은은 "진짜로 그런 느낌 나냐"며 기뻐했고 김구라는 "그동안 너무 들떠있었다. 눌러줄 때가 됐다"고 일침했다.

김숙은 "이제 '자중해'는 안 하는거냐"고 묻자 지예은은 "제가 자중한다"고 말해 모두를 웃게 했다.

이어 김다영이 배성재를 "강아지"라고 부르며 귀여워하는 모습을 보이자 지예은은 이해가 되지 않는다는 표정으로 "많이 사랑하시나 보다"라고 말해 모두를 폭소하게 했다.

배우 지예은이 댄서 바타(본명 김태현)과 열애 후 달라진 모습을 보였다. /사진=SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'

애칭이 있냐는 질문에 지예은은 "자기"라고 했다.

이를 들은 김구라는 "자중해"라고 말했다.

지예은은 "회사에서 하지 말라고 했는데 저도 자기라는 애칭은 처음이다"라고 얘기하며 수줍어했다.