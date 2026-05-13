'와일드 씽' 엄태구에게 이런 모습이? 파격 솔로 앨범 스틸 공개

영화 '와일드 씽'에서 엄태구가 연기하는 래퍼 상구의 파격적인 솔로 앨범 스틸이 공개됐다. 공개된 스틸은 상구의 솔로 1집과 2집 사진으로, 힙합 소울이 느껴지는 콘셉트와 함께 그의 열정과 야심을 담았다. 하지만 이 앨범들은 모두 실패하여 상구는 빚더미에 앉아 보험 설계사로 살아가게 되었고, 엄태구의 코믹 연기에 대한 기대감을 높였다.

사진='입금 바랍니다' 방송 영상 캡처

'와일드 씽' 엄태구의 파격 솔로 앨범 스틸이 공개됐다.

신박한 마케팅과 유쾌한 에너지로 기대를 모으는 영화 '와일드 씽'에서 혼성그룹 트라이앵글의 막내이자 래퍼 상구(엄태구)를 빚더미에 올려놓은 솔로 앨범 사진이어서 더욱 눈길을 끈다.

'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화.

이번에 공개된 스틸은 상구의 열정과 폼이 고스란히 느껴지는 솔로 1집과 2집 사진으로, 힙합의 소울이 진하게 묻어 나오는 콘셉트가 눈길을 사로잡는다.

사진='입금 바랍니다' 방송 영상 캡처

먼저 솔로 1집은 정통 힙합 전사로 거듭나려는 상구의 파격적인 변신을 담았다. 후드를 뒤집어쓴 채 자유분방하게 뻗어 나온 드레드 헤어 스타일은 힙합 본연의 멋에 심취한 상구의 독보적인 스웨그를 단번에 보여준다. 여기에 탄탄한 등 근육과 강렬한 타투를 가감 없이 드러내며 ‘폭풍래퍼’다운 거친 카리스마와 섹시미를 극대화했다. 특히 침대에 누워 정면을 응시하는 컷은 트라이앵글 활동 당시 단 한두 마디 파트에 불과했던 서러움을 딛고, 지독한 ‘3인자 콤플렉스’를 벗어나 자신의 실력을 온 세상에 증명하고자 했던 상구의 야심이 느껴진다.

사진='입금 바랍니다' 방송 영상 캡처

이어 본고장의 바이브가 물씬 풍기는 솔로 2집은 1집의 처참한 마이너스 수익을 뒤로하고, 마지막 승부수를 던졌던 상구의 눈물겨운 자신감이 돋보인다. 미국 서부 힙합의 성지 LA 할리우드 스트릿을 배경으로, 깔끔한 슬릭백 헤어와 묵직한 골드 액세서리를 매치해 빚더미 현실과는 180도 다른 ‘리치’한 래퍼의 여유를 연출했다. 노을진 야자수와 클래식카 사이에서 거침없는 포즈를 취한 상구의 모습은 이번에야말로 본때를 보여주겠다는 멈추지 않는 열정과 힙합 감성을 그대로 녹여내며 범상치 않은 존재감을 뿜어낸다.

이런 넘치는 의욕에도 솔로 앨범 1, 2집 모두 폭망해 상구는 빚더미에 올라앉아 보험 설계사로 근근이 살아간다. 그 이유를 유추하게 하는 사진들이어서 엄태구가 펼칠 코믹 연기에 대한 기대감을 고조시킨다. 또한 평소 연예계 대표 내향인으로 유명한 엄태구의 평소의 모습과는 극과 극이어서 영화에 대한 기대감을 끌어올린다.

코믹 스웨그로 스크린을 접수할 폭풍래퍼 엄태구의 활약은 영화 '와일드 씽'은 오는 6월 3일 극장에서 확인할 수 있다.