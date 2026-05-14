'와일드 씽' 박지현, 우아함 내려놓고 와일드한 본캐 소환

박지현이 영화 '와일드 씽'에서 재벌집 사모님과 아이돌 센터라는 극과 극의 상반된 모습을 공개했다. 이 영화는 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 재기 기회를 잡기 위해 도전하는 코미디 영화이다. 박지현은 극 중 트라이앵글의 메인보컬 도미 역을 맡아 우아함과 와일드한 본캐의 반전 매력을 선보이며 새로운 코믹 퀸의 탄생을 예고했다.

'와일드 씽' 박지현이 재벌집 사모님과 확신의 아이돌 센터, 극과 극의 상반된 모습을 공개했다.

초여름 극장가를 강타할 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화.

박지현은 지난해 개봉된 '동화지만 청불입니다'에 이어 스크린서 또다시 코미디 연기에 도전한다. 이제까지 스크린에서 본 적 없던 반전 매력을 완벽히 소화해낼 전망이다. 제작진이 극중 혼성그룹 트라이앵글의 메인보컬이자 비주얼 센터 도미 박지현의 상반된 매력이 담긴 스틸을 공개했다.

이번에 공개된 스틸은 은퇴 후 재벌가 며느리로 살아가는 ‘도미’의 일상과, 20여 년 만에 깨어난 본캐의 상반된 모습을 담아 시선을 사로잡는다. 출세작 '재벌집 막내아들'서 선보인 재벌집 큰 며느리의 도도함, '재벌X형사'서 선보인 카리스마가 모두 느껴진다.

먼저 고급 승용차 안에서 포착된 ‘도미’는 세련된 트위드 재킷과 짙은 선글라스로 범접할 수 없는 포스를 내뿜는다. 무심한 표정으로 차창 밖을 응시하는 모습은 '절대재력'을 쥔 도미의 현재 위상을 보여주며 독보적인 우아함을 과시한다. 하지만 이어지는 스틸에서는 분위기가 180도 반전된다. 갈대밭을 배경으로 머리에 손가락 총을 댄 채 답답함을 터뜨리듯 속사포처럼 쏟아내는 모습은 보는 것만으로도 웃음을 자아낸다. 우아한 가면 뒤에 꽁꽁 숨겨왔던 트라이앵글 시절의 걸크러시 본능이 마침내 드러나는 순간으로, 예측 불가한 도미의 활약에 기대가 모아진다.

과거 대기실을 휘어잡던 트라이앵글의 실세 도미로 분한 박지현은 당당한 에너지와 거침없는 연기로 극에 활력을 불어넣는다. 여기에 태닝과 탄탄한 복근 등 비주얼 변신은 물론, 망가짐을 두려워하지 않는 열연으로 ‘확신의 센터’이자 절대매력 ’도미’ 캐릭터를 완성했다. 지난 7일 개최된 제작보고회에서 “코미디 연기에 대한 갈증이 있었다”고 밝힌 박지현은 각 잡힌 재벌가 며느리의 우아함과 도미 본연의 와일드한 기질을 유쾌하게 그려내며 새로운 ‘코믹 퀸’의 탄생을 예고하고 있다.

재벌가 며느리의 품격과 댄스 그룹 센터의 본능을 오가는 박지현의 반전 매력은 영화 '와일드 씽'을 통해 오는 6월 3일 전국 극장에서 확인할 수 있다.