'참교육' 김무열 이성민 진기주 표지훈, TEAM 교권국’ 멤버 공개

넷플릭스 시리즈 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그렸다. 특전사 출신 감독관 나화진(김무열), 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석(이성민), 특전사 후배 감독관 임한림(진기주), 데이터 분석에 뛰어난 사무관 봉근대(표지훈)가 TEAM 교권국 멤버로 공개됐다. 이들은 무너진 교육 현장을 바로잡기 위해 통쾌하고 시원한 참교육을 펼칠 예정이며, 넷플릭스에서 6월 5일 공개된다.

교권 왜곡 논란으로 제작 전부터 많은 화제를 모은 넷플릭스 시리즈 '참교육' 속 교권보호국의 정체가 베일을 벗었다. ? ?

'참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품. 넷플릭스가 14일 공개한 캐릭터 스틸에는 무너진 교육 현장을 시원하고 통쾌하게 바로잡을 히어로 ‘TEAM 교권국’의 모습이 담겨 있다.

특전사 출신 교권보호국 감독관 나화진(김무열)은 항상 검은 정장 차림으로 다녀 겉으로는 무뚝뚝해 보이지만 언제나 피해자의 편에 서서 교육 현장을 위협하는 빌런들에게 시원한 한방을 날릴 예정이다. 학교에서 벌어지는 문제들을 그가 어떤 방식으로 통쾌하게 해결해 나갈지 궁금증을 자아낸다. 수많은 드라마와 영화에서 카리스마 넘치는 연기로 강렬한 존재감을 발휘해온 김무열이 그려나갈 나화진의 활약에 기대가 모인다.

교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석(이성민)은 교권국에 불만을 품고 해체시키려는 이들에게 교권국의 존재 의의를 강조하며 시원한 일침을 가한다. 무너진 교육 현장을 바로잡기 위해 고뇌하는 그의 모습은 교권국의 든든한 중심축으로서 앞으로의 행보에 기대를 더한다. '믿고 보는 배우' 이성민의 단단한 내공과 압도적인 존재감이 극의 중심축을 확실히 잡아줄 전망이다.

나화진의 특전사 후배 감독관 임한림(진기주)은 반듯한 첫인상과는 달리, 누구도 막을 수 없는 거침없는 성격과 행동으로 모두를 놀라게 한다. 교육 현장을 지키기 위해서라면 거침없이 돌진할 그의 활약에도 기대가 모인다. 기존의 서글서글한 이미지를 벗고 카리스마 넘치는 인물로 변모한 진기주의 변신이 극에 긴장감을 불어넣을 것으로 기대된다.

컴퓨터 앞에 앉아있는 봉?근대(표지훈)의 모습은 데이터 분석에 뛰어난 재능을 지닌 교권국의 천재 사무관다운 모습을 엿보게 한다. 어딘가 어수룩해 보이지만 교권국과 함께 문제들을 해결하며 점차 성장해 나갈 그의 이야기에 관심이 모인다.

홍종찬 감독은 “교권보호국 팀이 처음으로 완전체로 움직이는 장면이 기억에 남는다. 네 캐릭터의 개성이 하나로 맞물리는 순간, 촬영장에서 나도 모르게 박수를 쳤다”?라고 전해 교권보호국 4인방 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈이 보여줄 완벽한 케미스트리와 유쾌한 호흡에 대한 기대를 끌어올린다.

가상의 정부 기관 교권보호국이라는 신선한 설정과 통념을 깨는 개성 넘치는 캐릭터들의 종횡무진 활약을 통해 교육 현장을 회복하려는 속 시원한 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 오는 6월 5일 오직 넷플릭스에서 볼 수 있다.