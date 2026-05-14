서지혜, '허수아비'로 찢어발긴 '하트시그널'이란 지독한 꼬리표

서지혜는 2017년 채널A '하트시그널' 시즌1에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸지만, '연애 예능 출신'이라는 꼬리표가 연기 활동에 따라붙었다. 그는 '내 아이디는 강남미인'을 시작으로 다양한 작품에서 크고 작은 역할을 맡으며 연기 경력을 쌓았다. 2026년 ENA 드라마 '허수아비'에서 강순영 역을 맡아 처절한 감정 연기를 선보이며 '하트시그널' 꼬리표를 완전히 벗어던졌다.

'허수아비' 서지혜 / 사진=ENA

'OO 출신'이라는 수식어는 연예계에서 지독한 양날의 검이다. 특히 그것이 '연애 예능 프로그램'일 경우 더욱 그렇다. 이름과 얼굴을 알리는 데에는 그보다 더 빠른 지름길이 없지만, 대중의 뇌리에 깊숙이 박힌 프레임은 좀처럼 지워지지 않는다. '배우 지망생이 얼굴을 알리기 위해 연애를 수단으로 삼았다'는 편견 어린 시선은 본업인 연기판에 들어선 이후에도 무거운 족쇄처럼 따라붙기 마련이다. 연애 프로 출신은 이름을 알리기는 쉽지만 그 꼬리표를 떼어내는 것은 몇 배의 피와 땀을 요구하는 고단한 작업이다.

2017년 채널A '하트시그널' 시즌1에 출연한 서지혜는 당시 이화여자대학교 컴퓨터공학과에 재학 중인 학생이었다. 첫인상 투표에서 몰표를 받으며 단숨에 화제의 중심에 섰고, 맑고 청순한 외모로 대중의 눈길을 사로잡았다. 그러나 배우의 길을 걷기 시작한 이후, '하트시그널'이라는 이름표는 때로 그가 지닌 연기적 잠재력을 가리는 수식어가 되기도 했다.

하지만 기회는 누구에게나 찾아올 수 있어도 그것을 온전히 자신의 것으로 만드는 것은 오직 준비된 자만이 할 수 있는 영역이다. 서지혜는 조급해하지 않았다. 2018년 드라마 '내 아이디는 강남미인'을 시작으로 '크라임 퍼즐', '너에게 가는 속도 493km', '어쩌다 마주친, 그대', '조립식 가족' 그리고 영화 '더 와일드: 야수들의 전쟁'까지. 화제성에 기대어 단숨에 주연 자리를 꿰차는 대신 크고 작은 역할을 가리지 않고 묵묵히 현장에서 구르며 자신의 필모그래피를 벽돌처럼 쌓아 올렸다.

'허수아비' 서지혜 / 사진=ENA

그리고 2026년, ENA 드라마 '허수아비'를 만난 서지혜는 마침내 그 길고 지루했던 꼬리표를 갈기갈기 찢어발겼다.

'허수아비' 속 그가 연기한 강순영은 가혹하리만치 잔인한 운명의 소용돌이에 내던져진 인물이다. 결혼을 앞둔 평범한 일상은 동료 교사의 끔찍한 폭언과 폭행으로 산산조각 난다. 의식을 되찾자마자 마주한 건 오빠 태주(박해수)의 윽박이었고, 가해자의 아내에게는 상간녀라는 오명까지 뒤집어쓴다. 설상가상으로 연인 기범(송건희)은 연쇄살인 용의자로 몰리다 끝내 패혈증으로 숨을 거둔다. 극한의 고통 속에 하혈하며 임신 사실을 알게 되고, 연인의 죽음을 부정하다 단기 기억상실증에까지 걸리는 순영의 서사는 그야말로 칠흑 같은 어둠이다.

놀라운 것은 이 지독한 비극의 한가운데 서 있는 서지혜의 얼굴이다. 그는 폭발적인 에너지로 극을 장악하는 박해수, 속내를 알 수 없는 서늘함으로 분위기를 압도하는 이희준이라는 걸출한 두 선배 배우 사이에서 조금도 밀리지 않는 팽팽한 텐션을 빚어낸다. 기억을 되찾고 연인의 죽음 뒤에 검사 시영(이희준)이 있음을 알게 된 후, 홀로 집에서 무너져 내리며 토해내는 오열은 브라운관 너머까지 생생한 고통을 전이시킨다.

'허수아비' 서지혜 / 사진=ENA

특히 8회에서 혈서 시위를 벌이다 체포된 순영이 오해라며 변명하는 시영(이희준)의 뺨을 사정없이 내리치는 장면은 서지혜의 진가가 만개한 순간이다. 초점 잃은 눈빛으로 멍하게 앉아 있던 여자가 서슬 퍼런 독기를 뿜어내며 폭주하는 널뛰는 감정선을, 서지혜는 특유의 단단한 발성과 밀도 높은 표정 연기로 소름 돋게 소화해 냈다.

어쩌면 남들보다 더 가혹한 편견의 시선을 이겨내기 위해 이 악물고 고군분투했을 서지혜에게, '허수아비'의 강순영은 단순한 캐릭터 이상의 의미를 지닐지도 모른다. 가장 밑바닥에 도사린 칠흑 같은 감정의 저변을 샅샅이 더듬고, 억눌렀던 분노와 슬픔을 거침없이 폭발시키는 과정은 순영뿐만 아니라 인간 서지혜의 내면까지 해소하고 해방시켜 준 일종의 의식이 아니었을까.

이제 더 이상 그를 보며 '연애 프로에서 첫인상 몰표를 받던 청순한 여대생'을 떠올리는 이는 없을 것이다. 처절하게 울부짖고 서늘하게 분노하는 처연한 여자. 배우 서지혜는 '허수아비'라는 무대를 통해 완벽한 껍질을 깨고 나왔다. 부단히 칼을 갈아온 준비된 배우가 마침내 자신만의 진가를 보여준 순간이다.