'마이클', 개봉 첫 주말 전체 흥행 1위!...'프로젝트 헤일메리' 앞섰다

팝 레전드 마이클 잭슨의 전기 영화 '마이클'이 개봉 첫 주말 박스오피스 1위에 올랐다. '마이클'은 지난 주말 47만375명을 동원하여 누적관객수 64만7916명을 기록했으며, 이는 경쟁작들보다 3배 이상 많은 관객을 동원한 수치이다. 또한, '마이클'은 2026년 외화 흥행작 1위인 '프로젝트 헤일메리'의 개봉 첫 주말 관객수를 넘어섰고, '보헤미안 랩소디'와 비견될 만한 흥행력을 보였다.

티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'./사진=티빙

'팝 레전드' 마이클 잭슨의 파란만장한 삶을 담은 전기 영화 '마이클'이 개봉 첫주말 압도적인 스코어로 전체 박스오피스 1위에 등극했다.

영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '마이클'은 지난 주말 15일부터 17일까지 47만375명을 동원해 누적관객수 64만7916명을 기록했다. 이는 경쟁작들보다 무려 3배 이상 관객을 동원한 것으로 '마이클'의 폭발적인 흥행 파워를 실감케 한다.

뿐만 아니라 '마이클'은 2026년 외화 흥행작 1위인 '프로젝트 헤일메리'가 개봉 첫 주말 3일 동안 동원한 관객수(43만82명)보다 높은 스코어를 달성, '보헤미안 랩소디'의 개봉 첫 주말 3일간 관객수(52만3,353명)와 비견할 만한 흥행력을 과시했다.

'슈퍼 마리오 갤럭시'가 가족관객들의 절대적인 지지로 12만3,558명을 동원해 주말 전체 박스오피스 2위에 올랐다. 누적관객수는 146만9,527명이다. '악마는 프라다를 입는다2'가 12만545명을 동원해 3위에 등극했다. 누적관객수는 144만4,286명이다.

역대 공포 영화 흥행 순위 1위 자리를 차지한 '살목지'가 4위, SF 영화 '프로젝트 헤일메리'가 5위에 오르며 장기 흥행 중이다.