"강동원 때문에 망해, 나쁜 사람" 대학 동문 폭로에..."민폐 아냐" 직접 해명

배우 강동원이 영화 '와일드 씽'에서 댄싱 머신으로 파격 변신한 가운데, 과거 대학 동문의 폭로가 재조명되고 있다. 이에 따르면 강동원과 대학 동문이라는 네티즌은 "학교 축제 때 강동원이 기계과 주점에서 안주를 만들었다. 이 탓에 다른 과 주점이 다 망했다. 저 사람 아주 나쁜 사람"이라고 말했다. 강동원이 있는 주점에 학생이 몰리면서 다른 학과 주점 장사가 망했다는 주장이다. 강동원은 한양대 에리카(ERICA·안산) 기계공학과 99학번이다. /사진=온라인 커뮤니티

배우 강동원이 영화 '와일드 씽'에서 댄싱 머신으로 파격 변신한 가운데, 과거 대학 동문의 폭로가 재조명되고 있다.

20일 여러 온라인 커뮤니티에는 '강동원, 대학 동문 폭로에 해명'이라는 제목의 글이 올라왔다.

이에 따르면 강동원과 대학 동문이라는 네티즌은 "학교 축제 때 강동원이 기계과 주점에서 안주를 만들었다. 이 탓에 다른 과 주점이 다 망했다. 저 사람 아주 나쁜 사람"이라고 말했다. 강동원이 있는 주점에 학생이 몰리면서 다른 학과 주점 장사가 망했다는 주장이다. 강동원은 한양대 에리카(ERICA·안산) 기계공학과 99학번이다.

이에 대해 강동원은 2020년 6월 유튜브 채널 '모노튜브'에 출연해 한 차례 해명한 바 있다. 그는 "저도 인터넷에 돌아다니는 글을 봤다. 우리 과 주점만 잘된 건 아니었다"고 밝혔다.

대학 동문 폭로에 대해 강동원은 2020년 6월 유튜브 채널 '모노튜브'에 출연해 한 차례 해명한 바 있다. 그는 "저도 인터넷에 돌아다니는 글을 봤다. 우리 과 주점만 잘된 건 아니었다"고 밝혔다. 강동원은 '안주를 만들었다'는 내용에 대해서도 "저는 음식과 술을 날랐다. 1학년이 했어야 했기 때문"이라며 "잘 기억은 안 나지만 열심히 했다. (주점 일이) 다 끝나고 선배들과 술을 마셨다"고 부연했다. /사진=유튜브 채널 '모노튜브'

강동원은 '안주를 만들었다'는 내용에 대해서도 "저는 음식과 술을 날랐다. 1학년이 했어야 했기 때문"이라며 "잘 기억은 안 나지만 열심히 했다. (주점 일이) 다 끝나고 선배들과 술을 마셨다"고 부연했다.

그러면서 "다른 학과 주점을 안 가봐서 모르겠다. 제가 민폐를 끼친 거냐. 아닌 것 같다"고 너스레를 떨었다.

강동원의 반응에 네티즌들은 "서빙한 게 더 나쁘다", "진짜 나쁜 사람이었네", "생태계 파괴왕", "잔디로 부침개 부쳐와도 웃으면서 먹겠다" 등 유쾌한 반응을 보였다.

강동원이 출연하는 영화 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 강동원과 함께 엄태구, 박지현이 출연한다. 오는 6월 3일 개봉.